Штурм Марьинки и удары по Авдеевке: каковы успехи ВС РФ на Донецком направлении

С каждым днем российские военнослужащие продвигаются вглубь Маринки, выбивая врага с занимаемых позиций. А ВКС РФ наносят бомбовые удары по бетонным укреплениям националистов в Авдеевке.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Марьинка - один из оплотов националистов в Донецкой области. Девять лет отсюда боевики киевского режима бьют по столице Донбасса. Сейчас неонацистам здесь приходится туго. С каждым днем наши бойцы, продвигаются все дальше вглубь города, постепенно выбивая противника с занимаемых позиций. Сам город практически уничтожен, каждую постройку националисты превращают в опорный пункт или огневую точку, которые, впрочем, весьма эффективно разносит в клочья наша артиллерия.

«Если ствольная артиллерия бьет под определенным углом, то здесь миномет накрывает именно с самого верха, и если попадаешь в опорник, разбирает его, ну полностью до конца, если соответственно здание какое-то или сооружение то соответственно, до самого низа пробивает и складывается», - объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным «Старый».

Каждой цели - свой калибр и тип снаряда. По пехоте и автомобилям бьют осколочными боеприпасами, колонны и скопление техники накрывают реактивные системы залпового огня, для опорных пунктов и хорошо укрепленных позиций вызывают по-настоящему большой калибр. Самый большой в мире самоходный миномет «Тюльпан», калибра 240 миллиметров, вскрывает бетонные бункеры, как консервные банки.

Передвигаться по городу можно лишь короткими перебежками, от укрытия, к укрытию. Вражеские снайперы поджидают любую ошибку наших бойцов. Но российские военнослужащие упорно штурмуют западную часть города, пока контролируемую националистами. Улицы Марьинки завалены телами боевиков, эвакуировать их никто не собирается, хуже того, националисты нередко минируют останки своих побратимов.

Пилоты российских ВКС наносят бомбовые удары по бетонным укреплениям националистов в Авдеевке. Если от артиллерии боевики еще могли укрыться в этих бункерах, то взрывы тяжелых авиабомб не оставляют им ни единого шанса.

Авдеевку берут в клещи. На юге, в районе Опытного, идут ожесточенные бои, севернее наши войска уже вошли в Новокалиново, куда всего неделю назад боевики были вынуждены отступить. С потерей Марьинки и Авдеевки, боевики киевского режима уже не смогут активно наносить удары по жилым кварталам Донецка. Наша артиллерия держит под постоянным прицелом пути снабжения боевиков, лишая возможности перекидывать сюда подкрепление и боеприпасы.

Не помогают националистам даже поставки западного вооружения. На этой неделе средствами ПВО впервые сбит реактивный управляемый снаряд GLSDB, который представляет собой планирующую авиабомбу, совместимую с пусковыми установками HIMARS. Эту бомбу на западе называли «умной» и заявляли, что ее характеристики практически исключают перехват.

Выпустить такой снаряд можно даже из-за укрытия - в противоположную от цели сторону. Бомба сама скорректирует курс в воздухе и развернется. Но все это - не помогло националистам укрыться от наших ПВО. Несмотря на то, что у киевского режима эти снаряды появились лишь в этом месяце - наши бойцы уже научились их сбивать.

И, пожалуй, хуже всего дела у боевиков обстоят в Артемовске. Сами националисты называют город не иначе, как «мясорубкой». Киев ежедневно бросает на убой все новые резервы, которые не владея обстановкой, и не ориентируясь на местности пополняют ряды «пропавших без вести».



Российские подразделения уже полностью контролируют промзону артемовского завода по обработке цветных металлов. Взятые в плен националисты рассказывают о подземных коммуникациях до Часова Яра, откуда и продолжается снабжение боевиков. Эту тактику активно применяли террористы на Ближнем Востоке, например - в Сирии.

Подробнее об успехах российских бойцов на Донецком направлении смотрите в материале Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».