В гостях у Большого Брата: почему саммит США «за демократию» оказался спорным

Среди приглашенных на саммит было больше 120-ти стран. Их Байден призвал держаться вместе и сопротивляться глобальным вызовам. А главным отщепенцами стали страны, недостаточно ненавидящие Россию - Турция и Венгрия.

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Для проведения «саммита за демократию» его главный идейный вдохновитель - Джо Байден - даже свое приветствие участникам срежиссировал в демократическом стиле, будто сокращая дистанцию между собой и лидерами других стран. На уставших ногах он добрался до кресла, в которое буквально упал, а затем - неофициально, с наигранным смехом, и извиняясь за простуженный голос - президент США начал видеоконференцию.

Второй онлайн-слет руководителей 121 государства, претендующих на статус филиалов американской демократии, проходил три дня. Ожидаемо, там звучали заявления о важности противостояния «автократиям», читай - независимым государствам, в числе которых были названы Россия и Китай. Бить по несогласным решили как всегда долларом. На то, чтобы насадить в других странах угодный Вашингтону порядок Джо Байден пообещал выделить многомиллиардные суммы.

«Мы планируем выделить еще 690 миллионов долларов для нового финансирования моей инициативы в течение следующих двух лет. А в течение трех лет моя администрация будет сотрудничать с Конгрессом, чтобы выделить 9,5 миллиардов долларов на все наши усилия по продвижению демократии во всем мире. Так мы оказываемся все в большей безопасности. Послушайте, да, это нелегко. Это никогда не было легко. Демократия - это тяжелая работа. Ее необходимо защищать постоянно», - заявил Байден.

Беспрецедентное по сумме спонсирование американских некоммерческих организаций и культурных центров, по задумке Байдена, должно мотивировать всех лидеров не останавливаться на пути достижения демократических ценностей, за которые нужно бороться. Именно НКО такого «западного» типа провоцировали цветные революции по всему миру, в том числе - подогревали политический кризис на Украине в 2014 году. Поэтому неудивительным стало участие в саммите Владимира Зеленского. Выступая, он рассыпался в любезностях перед своим покровителем из Вашингтона и поспешил похвастаться, что Киев является лидером демократических преобразований в восточном регионе, и, видимо, в первую очередь заслуживает дополнительного финансирования.

«Сейчас благодаря украинской смелости, благодаря лидерству президента США - Байдена, благодаря конгрессу США и каждого и каждой кто работает для консолидации мира. Мы имеем самое большое за долгое время единство демократических стран. И это единение, как видим, достаточно, чтобы бороться за свободу. Но чтобы победить в противостоянии нужно больше единства», - заяви Зеленский.

При этом и в Киеве, и в Вашингтоне фактически закрывают глаза на откровенное пренебрежение принципами демократии - на фоне гонений священников из Киево-Печерской лавры. Ни один из участников саммита не высказался на тему дискриминации насельников монастыря и раскола православной церкви, спровоцированного Зеленским. О двойных стандартах лидеров так называемых «демократических государств» высказался посол России в США.

«Нарастающее с каждым часом ущемление прав верующих на фоне гонений на послушников Киево-Печерской лавры вызывает тревогу. Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит "Саммит за демократию", на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания. Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям», - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Обилие украинской повестки, похоже, задело самолюбие руководителей других бывших союзных республик. После Зеленского внимание США на себя решила обратить президент Молдавии. В отличии от своего коллеги, Майя Санду пожаловалась, что демократия ее страны под угрозой из-за нерешенного вопроса с Приднестровьем, накалом в Гагаузии и, конечно, из-за «российской пропаганды» - так она назвала пророссийские симпатии собственного народа.

«Демократии Молдавии под угрозой, и отразить удар можно только коллективной помощью всего Евросоюза. Мы призываем наших демократических союзников присоединиться к нам во введении режима глобальных санкций», - заявила Санду.

Примером продвижения американской демократии Вашингтон на саммите представил Грузию. Стараниями тех же кураторов власть в Тбилиси оказалась фактически расколота. Президент - Саломе Зурабишвили, гражданка Франции - выступает за прозападный курс. Правительство стремится проводить независимую политику. И вопрос сейчас в том, удастся ли исполнительной власти устоять перед западным влиянием, настолько прочно проникшим в их страну.

«Саломе Зурабишвили была избрана благодаря правящей партии. Сейчас, когда она понимает, что скоро приходит ее срок, она, безусловно, исходя из того, что сама является гражданкой Франции, пытается выстроить себе такой имидж правильного, прозападного, проевропейского грузина. И поэтому надежд на то, чтобы когда она уйдет из своего поста, у нее было какое-то будущее в этом направлении. Поэтому сейчас она решила пойти в противовес правящей партии», - рассказал политолог Арчил Сихарулидзе.

Пока прозападная Зурабишвили отчитывалась перед Госдепом США о проделанной работе, в Грузии шли жаркие споры в парламенте. Выступая перед депутатами, премьер-министр Ираклий Гарибашвили на примере прошедших в марте протестов и беспорядков в центре города рассказал - к чему приводит влияние иностранных агентов на внутреннюю политику страны, а также о намерении запада развязать войну между Грузией и Россией и фактически открыть второй фронт.

«Вокруг Грузии и в политических кругах нашей страны существует заговор с целью вовлечь республику в вооруженный конфликт с Россией по украинскому сценарию. Неоднократно были попытки деструктивных сил устроить госпереворот в Грузии. Это все дело рук людей, которые связаны с радикальной оппозицией. Тот же "Клуб Франклина", где вербуют студентов и школьников для участия в акциях протеста в Грузии. В нем уже две тысячи студентов, и им промывают мозги», - заявил Гарибашвили.

Организованный Госдепом США «Саммит за демократию» по сути дискредитировал саму идею демократии, говорят политологи. Вопросы вызвал подбор участников: из 251 страны мира - Вашингтон позвал в свой кружок меньше половины. И если об участии России, Китая и Ирана речи не шло изначально, то исключение из списка двух стран-союзников по НАТО претендовало на большой политический скандал.

Первой на вылет стала Венгрия. Не помогло ей даже то, что на этой неделе Россия включила страну в список недружественных за поддержку санкций. Тем не менее в США осуждают Будапешт за отказ поставлять оружие на Украину. А премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заподозрили в отступлении от либеральных ценностей, давлении на прессу и поддержке Москвы. Именно так происходит своеобразная «дрессировка» Вашингтоном участников форума.

«Эта конференция не о демократии и о том, что кто любит, кто дружит, кто любит больше Америку, кто поддерживает интересы Америки, несмотря на то, что это не всегда и не совсем совпадают со своими интересами. Эти страны, которых не пригласили, уважают суверенитет, защищают суверенитет, и это Штатам не нравится», - заявил политолог Габор Штир.

Не пригласили на демократический форум и Турцию - также из-за поддержания мирного диалога с Москвой. Вашингтон в принципе не ладит с лидерами государств, которые отказываются принимать его правила - каким является и Эрдоган. Его США также обвинили в «ползучем авторитаризме», и, конечно, затаили зло за жесткую позицию по принятию Швеции и Финляндии в НАТО. Исключением из списка участников саммита Вашингтон, наверняка, планировал еще и снизить рейтинг Эрдогана, который в мае собирается переизбираться на пост президента. Вмешательство США во внутреннюю политику Анкары стало очевидным фактом для обычных турков.

Тем не менее, в конце этой недели Госдеп США все же продавил и Венгрию, и Турцию. Парламенты обеих стран ратифицировали протоколы о вступлении Финляндии в НАТО. Вопрос об участии Швеции в Североатлантическом альянсе до сих пор остается открытым. Вашингтон снова продемонстрировал всем своим сателлитам, что только из-за океана может диктоваться политика мироустройства, а самостоятельность в принятии решений в однополярной модели Вашингтона не предусмотрена. Кто ослушается, попадет в черный список.

Поддержали российскую позицию и в Китае. Там отметили, что осуждают США за то, что они выделяют одни страны, а у других отзывают звание «демократий».

«Мы высоко оцениваем заявление российской стороны. Китай много раз четко заявлял о своей позиции на так называемом "саммите за демократию". Игнорируя ее многочисленные недостатки, США в очередной раз провели так называемый "саммит за демократию" во имя "демократии", грубо проводя границы», - заявил пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Саммит позволяет Вашингтону проводить свою линию, проталкивать собственные идеи в мире, но самим им не следовать. В этом усматривается шизофреническое раздвоение той политики, которую ведет руководство США.

Несмотря на победный антураж, который пыталась создать администрация США вокруг саммита, результаты его получились спорными. Итоговую декларацию - в которой Вашингтон призывал к справедливому миру на Украине, осуждал гуманитарные последствия российской спецоперации, и требовал вывести наши вооруженные силы из Донбасса - не подписали половина стран участниц саммита. В их числе оказались Бразилия, Индия, Израиль и Армения. Вполне возможно, что на основании этих отказов список членов следующего американского саммита сократится вдвое.