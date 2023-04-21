«Звезда-2023»: что ждет участников и зрителей главного вокального конкурса страны

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023» царит творческая атмосфера. В этом сезоне авторы проекта получили несколько тысяч заявок. В шоу в итоге примут участие представители всех регионов нашей страны, включая новые. Конкуренция сильнейшая, и начинается она уже на репетициях. Участники еще не предстали перед жюри, а уже столкнулись с первым испытанием. Зоркий взгляд продюсеров не упустит ни одной детали, номер могут прогонять по два, а то и три раза.

«К нам приезжает в общей сложности 89 участников, среди них хор 12 человек, в отель заезжает человек 120, и это превращается в творческую лабораторию - фониатор, костюмы, это огромный творческий лагерь, где рождаются все эти идеи», - рассказала режиссер-постановщик, автор идеи Всероссийского вокального конкурса «Звезда» Дарья Пиманова.

А ведь потраченную во время саундчека энергию нужно как-то восполнить. Кто-то погружается в себя, а кто-то вместе со съемочной группой «Звезды» рассматривает новые декорации закулисья.

«Очень важный момент, тут написано "Сцена", поэтому нам нужно идти на сцену, идем в ту сторону, надеваем наушники, идем на сцену, поем в микрофон, главное, петь в микрофон - вот такой», - показал участник всероссийского вокального конкурса Максим Субачев.

В сценарии проекта указана разве что очередность выступлений. А вот как будут развиваться события на сцене, предугадать невозможно. Золотой, уже всеми излюбленный состав жюри - Роман Емельянов, Юлия Савичева, Зара, Юрий Николаев и Максим Дунаевский. Выяснилось, что азарт и дух соперничества между судьями появляется только лишь во время эфира, но что же тогда они обсуждают до съемок?

«Домашнее что-то обсуждаем, простое житейское, здоровье, еду, как обычные люди, в основном жару на площадке обсуждаем, много софитов, людей, сложно нам дается. Особенно под конец съемочного дня, но мы стоически все наблюдаем потрясающее шоу, талантливых ребят», - призналась член жюри вокального конкурса Юлия Савичева.

Перед авторами проекта стояла нелегкая задача - выбрать всего одного претендента от целого региона. Зато география «Звезды» расширилась: в шоу выступят артисты из четырех новых российских субъектов. Никаких ограничений в творчестве - народный репертуар, бессмертная классика или русский рок в хип-хоп аранжировке. Сложнейшее техническое оформление концерта, 13 камер в студии. Невероятная энергетика исходит от участников, настолько, что даже съемки прерываются. Да и сами артисты пока еще в легком шоке от того, что они здесь - на проекте.

«Звонит телефон: "Здравствуйте, вы кастинг прошли". Подумала, что пошутили, а мне на полном серьезе: "Привезем в Москву". Меня колбасило часа два», - вспоминает конкурсантка Милена Таль.

Правила отбора финалистов прежние, с одним лишь изменением - одного музыканта выбирают члены жюри, другого - зрители онлайн, вместо привычного СМС-голосования. После выпуска достаточно зайти на сайт tvzvezda.ru и нажать на кнопочку рядом с именем понравившегося артиста.