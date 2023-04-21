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Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Анна Назайкина
18:49 21.04.2023
Сегодня ночью сирены также звучали по всей территории страны.
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Сегодня ночью сирены воздушной тревоги также звучали по всей территории страны. Последними в красный цвет на карте Минцифры Украины окрасились Винницкая, Днепропетровская и Одесская области.

Ранее, 19 апреля, жители Киева увидели в небе над городом серию ярких вспышек. Изначально в офисе президента Украины заявили, что это была работа украинских сил противовоздушной обороны. Впоследствии соответствующая публикация была удалена.

Позже появились сообщения, что необычное свечение в небе появилось из-за падения списанного спутника NASA. Накануне космическое агентство опровергло эти данные. Ученые считают, что такого рода вспышки над Киевом могли возникнуть в результате падения метеорита.

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