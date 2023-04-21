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МИД: РФ надо наращивать тактический ракетный потенциал, в том числе для защиты Калининграда

Андрей Аркадьев
17:51 21.04.2023
Гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер, добавили в МИД РФ.
МИД: РФ надо наращивать тактический ракетный потенциал, в том числе для защиты Калининграда
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Для России очевидна потребность наращивать тактический ракетный потенциал для ответа на вызовы безопасности, в том числе в Калининграде, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков.

«Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде, где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО», - сказал он журналу «Международная жизнь».

Посол указал на неконтролируемость гонки вооружений, в том числе в ракетной сфере, отметил, что десятки миллиардов долларов вкладываются в развитие ракетных технологий и указал на непредсказуемость последствий данного процесса.

Машков напомнил о наращивании ракетных возможностей Китая, а также о том, что межконтинентальная баллистическая ракета есть и у Северной Кореи. По словам посла, Москве после истечения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году нужно быть готовой к любым сценариям.

Напомним, по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Москве было принято совместное заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.

ДСНВ (СНВ-III) - документ, предусматривающий ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков. Об односторонней приостановке участия РФ в соглашении Путин объявил в послании Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а приостанавливает его действие.

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