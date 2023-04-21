Эксперт Блохин: слова согласия НАТО принять Украину доказывают правильность начала СВО

© Фото: Михаил Маркив, РИА Новости

Высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом организации, доказывает, что решение о проведении спецоперации было верным. Об этом пишет RT со ссылкой на научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина.

«Такие заявления подчеркивают правильность нашего курса», - сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны, что будущее Украины в альянсе, и подчеркнул, что главная цель - ее победа.

Блохин констатировал, что генсек альянса выразил позицию Вашингтона и многих стран Запада. Эксперт также прокомментировал реакцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в своем Twitter-аккаунте с удивлением отреагировал на слова Столтенберга. По мнению аналитика, Будапешт проводит самостоятельную политику.

Накануне, 20 апреля, Столтенберг посетил Киев и пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит НАТО летом в Вильнюсе. Генсек пообещал, что вопрос о членстве Украины в альянсе будет в повестке саммита.