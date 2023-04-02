МЧС опровергло информацию о пожаре на шахте в Ростовской области

Из шахты эвакуировали 229 человек.

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МЧС заявило о недостоверности информации о пожаре на шахте в Ростовской области

«Ни о каком пожаре речи нет. Задымление, без горения», - подчеркнули в МЧС.

По данным Службы спасения, ситуация не вышла за пределы штатной.

«Запущена вентиляционная система. Из шахты эвакуированы 229 человек», - отметили в МЧС.

По уточненной информации на шахте в 6 км от города Зверево, утром 2 апреля, в 10.40 произошло задымление подстанции на глубине около 200 метров. На месте происшествия сработали бойцы нештатного аварийного спасительного формирования.

Ранее сообщалось о пожаре на шахте Обуховская и горняках, которые были в забое в момент возгорания.