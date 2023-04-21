Суд не принял иск актера Козловского к обвинившему его активисту Бородину
Иск актера Данилы Козловского к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину оставили без движения. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы.
«Гражданский иск Козловского Д.В. оставлен без движения», - рассказали РИА Новости в суде.
Решение было принято по формальным основаниям, пояснил собеседник агентства. В иске отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике.
Конфликт Козловского и Бородина начался после того, как последний потребовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет дискредитации ВС РФ. По словам главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», артист покинул территорию России после начала спецоперации и уехал в Соединенные Штаты Америки. Сам актер свой переезд опроверг, объяснив, что в Штатах не живет, двойного гражданства не имеет, работает и планирует продолжать выходить на театральную сцену в России. Действия Бородина Данила Козловский назвал охотой на ведьм и доносительством.