В стране и мире Суд не принял иск актера Козловского к обвинившему его активисту Бородину Ян Брацкий Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин потребовал у Генпрокуратуры проверить актера Данилу Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости Читайте нас на: Иск актера Данилы Козловского к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину оставили без движения. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы. «Гражданский иск Козловского Д.В. оставлен без движения», - рассказали РИА Новости в суде. Решение было принято по формальным основаниям, пояснил собеседник агентства. В иске отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике. Конфликт Козловского и Бородина начался после того, как последний потребовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет дискредитации ВС РФ. По словам главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», артист покинул территорию России после начала спецоперации и уехал в Соединенные Штаты Америки. Сам актер свой переезд опроверг, объяснив, что в Штатах не живет, двойного гражданства не имеет, работает и планирует продолжать выходить на театральную сцену в России. Действия Бородина Данила Козловский назвал охотой на ведьм и доносительством. Экспертное мнение и аналитика