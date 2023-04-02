Победительница «Лидеров России» рассказала, как помогала детям-сиротам Донбасса

Александра Родионова работала с детьми Донбасса в качестве клинического психолога, помогая им пережить потерю близких.

© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Телеканал "Звезда"

Победительницей трека «Здравоохранение» третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стала начальник отдела департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Александра Родионова. Девушка занимается организацией оказания медицинской помощи детям в Донецкой Народной Республике.

По словам Александры, впервые она отправилась в Донбасс в мае 2022 года в качестве волонтера-психолога в составе первых гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ с Донбассом.

«Находились мы в Луганске, работали с детьми. Дети достаточно сложные, это дети, потерявшие своих родителей, в том числе в связи с проведением боевых действий, и наша задача была как можно быстрее их адаптировать», - рассказала Родионова.

Александра также обратила внимание, что работала с замещающими семьями, чтобы помочь принять детей, которые остались одни. С тех пор Родионова регулярно посещает новые субъекты России, в том числе прифронтовые районы - города Донецк, Макеевку, Северодонецк, Лисичанск.

За свою работу Александра отмечена благодарственным письмом президента России и благодарностью главы Луганской Народной Республики.

В прошлом году победитель «Лидеров России» рассказал, как он помогал восстановить Волноваху в ДНР.