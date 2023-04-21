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Молодые летчики приступили к первым полетам в Краснодарском крае

Виталий Никулин
13:37 21.04.2023
Полеты выполняются как на учебно-боевых Як-130, так и на современных тренажерах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Их главная мечта - небо. Молодые летчики Краснодарского высшего военного авиаучилища приступили к своим первым полетам. Позади - долгие часы подготовки на тренажерах. Виталий Никулин познакомился с курсантами и попробовал себя в роли летчика-истребителя на тренажере.

Командный голос летчика-инструктора не заглушает даже звук реактивных двигателей. Курсанты пятого курса Краснодарского летного училища перед полетом прогоняют «Пеший по-летному».

Молодые летчики буквально по сантиметрам моделируют свои действия при выполнении полетного задания. Привязка к местности и отработка действий в экстренных ситуациях. Хотя сегодня они проведут в небе чуть больше часа, каждый готов посвятить ему всю свою жизнь.

Мгновение, и учебно-боевые Як-130 уже выруливают на взлетную полосу, еще одно - и курсанты в воздухе.

«Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к выполнению практических занятий. Сейчас на этом аэродроме рев двигателей не утихает ни днем, ни ночью», - прокомментировал корреспондент. 

Каждому курсанту необходимо пройти 60-70 часов летной практики. Хотя самостоятельно летать они могут уже после двадцати. Опытный наставник сегодня отправляет своего подопечного в самостоятельный полет.

Виражи - предельные по тяге. Пикирование с горки, петля, полупетля, бочка. Все эти фигуры выполняют и курсанты-четверокурсники. Вместо учебно-боевых Як-130 – полная копия их кабины и передовые технологии. Условия, максимально приближенные к реальности.

Пробуем себя в роли летчика истребительной и штурмовой авиации.

«На таких современных, интерактивных тренажерах будущие военные летчики делают свои первые "шаги" в небе. Здесь можно отработать абсолютно все фигуры сложного и простого пилотажа с боевым применением как по воздушным, так и по наземным целям», - заметил корреспондент.

Подготовка в таких тренажерных классах – почти что эквивалент налета на настоящем самолете. Таких систем, как в учебных полках Краснодарского летного училища, нет нигде в России. Полная имитация погодных условий, времени суток, групповые задачи, перехват воздушных целей.

После такой практики курсанты-старшекурсники готовы пересесть в кабину самых передовых машин поколений «4++» и «5». У каждого курсанта уже есть мечта, на каком самолете он хочет летать, и четкое представление, задачи какой важности и сложности он будет выполнять.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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