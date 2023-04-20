FT: Столтенберг в Киеве планирует встретиться с Зеленским

Встреча будет предшествовать заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн.

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В Киеве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщает газета Financial Times.

Встреча будет предшествовать заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Скорее всего, Йенс Столтенберг призовет союзников ускорить поставки оружия на Украину.

Напомним, накануне газета Financial Times сообщила, что Киев в Рамштайне намерен запросить у Запада срочные поставки зенитных ракет. Сейчас Украина испытывает острую нехватку средств ПВО.

О визите Йенса Столтенберга в Киев стало известно сегодня. О его приезде заранее не сообщали. По мнению политологов, это не делали из-за страха, что может что-то случиться с генсеком НАТО.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов считает, что Йенс Столтенберг приехал, чтобы лишь морально поддержать киевский режим.