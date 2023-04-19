Украинские боевики попытались наступать под Угледаром, но попали под удар артиллерии

По словам бойцов, враг на этом направлении осмелел - пытается прощупать позиции российских войск и ведет разведку боем.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

До позиций наших морпехов примерно километр. Съемочная группа «Звезды» во главе с корреспондентом Александром Федорчаком пробирается к ним вдоль лесополосы пешком. Уже неделю в Донбассе очень сильный ветер. Поэтому рисков, что засекут беспилотники - меньше. Где-то вдалеке не прекращаются звуки разрывов. Но бойцы успокаивают - это работают наши.

Оказалось, что в этом момент противник попытался пойти в наступление со стороны Угледара. Штурмовые группы боевиков атаковали в районе Павловки. Вместе с пехотой шли танки и БМП. Продвинулись несколько километров и попали под шквальный огонь российской артиллерии.

В последнее время противник на этом направлении осмелел, говорят бойцы. Практически каждый день пытается прощупать наши позиции и ведет разведку боем.

«Работали ночью. Поразили ДРГ. Пыталась ДРГ прорваться», - сообщил командир САУ «Гвоздика» с позывным Зверь.

Этот боец специальную военную операцию начинал в танковом подразделении. Позывной Зверь получил во время одного из боев, когда его танк в одиночку разбил две вражеских БМП. В артиллерийской батарее служит всего пару месяцев, но уже командует самоходной установкой «Гвоздика».

На Угледарском направлении наши артиллеристы работают давно. Противник окопался здесь очень плотно. Видно, как замаскирована в лесополосе наша «Гвоздика». Глубина здесь примерно метра три. К установке бойцы предварили «противодронную» сетку, чтобы пролетающий мимо беспилотник не смог скинуть гранату

Во время съемки командиру САУ приходят координаты новой цели. «Гвоздика» практически тут же покидает укрытие. От замаскированной позиции самоходная гаубица отъезжает на несколько метров, и начинается боевая работа.

«От выстрела "Гвоздики" закладывает уши очень сильно. Поэтому близко подходить к ней во время боевой работы бойцы не рекомендуют. Дальше расчет ударит еще несколько раз и сменит позицию», - заметил корреспондент.

После того, как атака противника отбита, артиллерия начинает отрабатывать по опорным пунктам врага. Работу всех расчетов координирует лично командир батареи.

«Пехота укрытая. Находится в блиндаже. Сейчас мы взламываем их блиндажи. Пытаемся вклиниться в их оборону, что позволит нам провести успешное наступление», - сообщил командир артбатареи с позывным Кама.

В связке с артиллерией работает и армейская авиация. Взять, к примеру, кадры с тепловизора ударного вертолета Ка-52. Несколько выстрелов, и бронегруппа украинских боевиков уничтожена.

Пытался противник атаковать и с воздуха. Опять безуспешно - только потерял штурмовик Су-25. Его одним выстрелом из зенитно-ракетного комплекса «Игла» снес Хищник - это позывной одного из морпехов.

За последний месяц на Угледарском направлении противник минимум пять раз пытался наступать - безуспешно. Теперь, наверное, очередь штурмовиков Тихоокеанского флота, которым расчищает путь артиллерия и авиация.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.