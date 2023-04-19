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Минобороны России опубликовало видеоролик с призывом записаться на контракт

Иван Петров
12:36 19.04.2023
Голос в ролике отмечает, что враги России говорили на разных языках и имели разное оружие, но их цели всегда были одинаковы - отнять нашу свободу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало видеоролик, призывающий записываться на военную службу по контракту. 

«Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы - разрушить страну, отнять нашу свободу», - говорится в видео.

Закадровый голос в видеоролике подчеркивает, что одерживать победу России помогала сила единства народа и смелость войск. Эти же качества может проявить любой гражданин, чувствующий в себе силы и желание внести вклад в победу России на полях сражений с боевиками киевского режима и иностранными наемниками.

Присоединяйся к своим - выбирай военную службу в Вооруженных силах России по контракту. Это твой правильный выбор!

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