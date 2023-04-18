Главным режиссером Театра имени Вахтангова стал Анатолий Шульев

На счету Анатолия Шульева, который является лауреатом премии Минкульта «Молодые дарования России» 2015 года, десять театральных режиссерских работ, вошедших в репертуар ведущих театров страны.

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Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначен Анатолий Шульев. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.

«Восемнадцатого апреля директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Косарева представили коллективу нового главного режиссера», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что им стал лауреат премии Минкульта «Молодые дарования России» 2015 года Анатолий Шульев, на счету которого десять театральных режиссерских работ, вошедших в репертуар ведущих театров РФ.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова заключит контракт с Шульевым на должность главного режиссера учреждения на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора театра Кирилла Крока. Юрий Бутусов, который ранее занимал пост главного режиссера, в ноябре 2022 года объявил о своем увольнении из-за того, что он находится в Париже и в ближайшее время не сможет продолжить работу в театре.

Ранее Министерство культуры РФ приняло решение не продлевать завершившийся 9 апреля контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Андреем Могучим. Отныне руководить учреждением будет директор - на данный момент им является Татьяна Архипова. Причины расторжения контракта с Могучим неизвестны.