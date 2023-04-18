Лукашенко проводит встречу с Пушилиным
Белорусский лидер Александр Лукашенко сейчас встречается с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Президент заявил, что Белоруссия готова оказать помощь Донецкой Народной Республике. Речь шла о восстановлении и нормализации жизни населения.
«Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» - спросил Лукашенко Пушилина.
Белорусский лидер подчеркнул, что ждет от врио главы ДНР откровенного разговора, и предложил ему поделиться мнениями.
Ранее, 5 апреля, Лукашенко приезжал в Москву с рабочим визитом, который продлился два дня. В ходе этой поездки он, в частности, встречался с президентом России Владимиром Путиным. 6 апреля в Кремле прошло заседание Госсовета Союзного государства.