В стране и мире Лукашенко проводит встречу с Пушилиным Анна Назайкина Президент Белоруссии заявил о готовности оказать помощь Донецкой Народной Республике. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Белорусский лидер Александр Лукашенко сейчас встречается с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает Telegram-канал «Пул Первого». Президент заявил, что Белоруссия готова оказать помощь Донецкой Народной Республике. Речь шла о восстановлении и нормализации жизни населения. «Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» - спросил Лукашенко Пушилина. Белорусский лидер подчеркнул, что ждет от врио главы ДНР откровенного разговора, и предложил ему поделиться мнениями. Ранее, 5 апреля, Лукашенко приезжал в Москву с рабочим визитом, который продлился два дня. В ходе этой поездки он, в частности, встречался с президентом России Владимиром Путиным. 6 апреля в Кремле прошло заседание Госсовета Союзного государства. Экспертное мнение и аналитика