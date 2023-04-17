Объявленный в розыск мэр города в Приморье Абушаев давно собирался в зону СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: abushaevrustiam, Telegram

Объявленный в розыск мэр Большого Камня Рустям Абушаев действительно находится в зоне проведения СВО, подтвердил «Звезде» глава Чугуевского муниципального округа Приморского края Роман Деменев.

«Да, действительно, Рустям находится в зоне СВО... То, что Рустям реально туда собирался... об этом говорилось. Когда мы пересекались, об этом шла всегда речь», - сказал он.

По его словам, о заочных обвинениях в мошенничестве и незаконном предпринимательстве он не знает, как и о том, что Рустям Абушаев находится в розыске.

При этом Деменев заявил, что Абушаев, скорее всего, все еще находится в своей должности, но написал заявление об отпуске, пока находится в зоне проведения спецоперации.

У СК по Приморскому краю есть ряд вопросов к чиновнику - он объявлен в федеральный розыск. Ему предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и незаконном ведении бизнеса.

По данным прокуратуры, с июня 2019 года по июль 2020-го Абушаев и еще два фигуранта дела предоставили в собственность инвалиду и ветерану труда два участка земли в пригороде Владивостока. Как утверждается, злоумышленники разделили землю на 22 мелких участка, а затем распорядились ей по своему усмотрению.

Также с 2015 по 2022 год Абушаев через доверенных лиц вел бизнес по предоставлению в аренду торговых площадей.