Умер актер из «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин

Он скончался в минувший четверг в возрасте 60 лет.

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В возрасте 60 лет скончался российский актер Юрий Ашихмин, сыгравший в фильме «Обитаемый остров». Об этом сообщила его знакомая Алла Вагина.

«13 апреля 2023 года умер Юра», - уточнила она на своей странице в ВКонтакте.

Ашихмин Юрий Николаевич родился 30 августа 1962 года. В кино он дебютировал в 1993 году, сыграв роль в «Пленниках удачи».

Всего на счету актера около двух десятков картин.