Умер актер из «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин
Он скончался в минувший четверг в возрасте 60 лет.
© Фото: Marcus Brandt, dpa, GlobalLookPress
В возрасте 60 лет скончался российский актер Юрий Ашихмин, сыгравший в фильме «Обитаемый остров». Об этом сообщила его знакомая Алла Вагина.
«13 апреля 2023 года умер Юра», - уточнила она на своей странице в ВКонтакте.
Ашихмин Юрий Николаевич родился 30 августа 1962 года. В кино он дебютировал в 1993 году, сыграв роль в «Пленниках удачи».
Всего на счету актера около двух десятков картин.