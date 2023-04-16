В море веры и надежды: как прошла третья пасхальная служба в Главном храме ВС РФ

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Крестный ход - символ шествия Церкви и верующих навстречу воскресшему Спасителю. В полночь у Главного храма Вооруженных сил России все - плечом к плечу. Слово в слово повторяют сокровенное: «Христос Воскресе!».

Долгожданную службу возглавил митрополит Каширский, викарий Патриарха московского и всея Руси Феогност. В храме - полное единение. Открытый к 75-летию победы в Великой Отечественной Патриарший собор во имя Воскресения Христова наполнен единой молитвой.

Это уже третья пасхальная служба с момента возведения храма. Праздничная мелодия рождается под самым сводом собора. По уже сложившейся традиции, в начале службы выступил Православный хор инженерных войск России «За Веру и Отечество».

«Эмоции переполняют и в такой великий праздник Пасхи. Я первый раз служу в этом храме в этот праздник светлый и это просто потрясающе, - рассказал солист хора, рядовой Юрий Богданов.

Здесь не только военнослужащие и их семьи. Многие прихожане приехали сюда из других городов. Убранство храма впечатляет: на фресках - воины и полководцы, причисленные к лику святых: Александр Невский, Федор Ушаков, Дмитрий Донской и многие другие. На витражах - награды за воинские отличия.

«Я шучу, что храм этот должен быть восьмым или девятым чудом света. Что здесь создали - феноменально», - рассказал прихожанин храма Александр.

В море веры и надежды этой ночью влились и службы в полевых храмах, куда шли в перерывах между боевой работой участники спецоперации. Молитвы о них - в каждом сердце.

«Это день, чтобы помолиться за воинов наших. Которые воюют сейчас. У меня сын и племянник военные. Сюда прийти прямо на ночную службу - это бальзам на душу», - рассказала прихожанка храма Ирина Байбакова.

Ключарь Главного храма Вооруженных сил РФ сам с боевым прошлым и как никто другой знает: те, кто решил провести праздник рядом с участниками спецоперации - тоже герои.

«Та божественная любовь, которую Господь дал нам, мы должны ее приумножать в каждом сердце. И мы должны понимать, что мир может быть только в Боге. И сейчас, когда идет война добра и зла прежде всего в душе каждого человека. Я не говорю что происходит на земном шаре. А именно в душе каждого. Если человек живет с Богом, то зло обязательно будет побеждено», - рассказал отец Александр.

Вера в добро и любовь, говорят священнослужители, божественным светом рассеет темноту. В какой-то момент выключают освещение, в храм является Благодатный огонь из Иерусалима и верующие передают его друг другу от свечи к свече.

В это время почти непрерывно звонят колокола. Причем, ими управляет один звонарь - с помощью автоматики. Так 18 колоколов, самый большой из которых весит десять тонн, возвещают о воскрешении Иисуса Христа.