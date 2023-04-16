Куличи из печи: как военные повара готовят праздничное меню в зоне СВО

Военные пекари готовят куличи из натуральных продуктов: муки, яиц, растительного масла. А корочку поливают сгущенкой и посыпают стружкой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Большие полевые деревянные кухни развернуты в лесах Луганской области. Здесь есть все необходимое, чтобы приготовить полноценный завтрак обед, и ужин для наших солдат. Но сегодня особенный день - пекари готовятся встречать главный христианский праздник - Светлую Пасху. И уже достали из печи готовые ароматные куличи, которые скоро передадут бойцам на передовую.

Для военных с 7 утра работает практически авторская булочная. Пекарь с позывным Москва и его помощник готовят за день 160 буханок, при чем на выбор: ржаной или пшеничный хлеб.

«Запускаем печи, дальше подготавливаем опару, дальше делаем тесто. После чего формуем и после отправляем на выпечку», - рассказал пекарь с позывным Москва.

Куличи готовят из натуральных продуктов: муки, яиц, растительного масла. Корочка поливается сгущенкой и посыпается стружкой.

Также повара украшают и яйца. Краской с наклейками. Главное - подойти к делу с душой, чтобы поднять военным настроение.

Солдаты поздравляют родных и близких, друг друга с самым важным церковным днем в календаре и говорят: «Христос воскрес! Воистину воскрес!».