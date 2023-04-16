Преданный забвению: что известно о пересмотре дела генерал-полковника Абакумова

После такого успеха СМЕРШа проходит чуть больше пяти лет после окончания войны, как Абакумов попадает в опалу, его арестовывают, и в 1954 году расстреливают.

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Небольшой военный оркестр, взвод преображенцев и много цветов на неприметной с виду могиле. Мало кто догадывается, что жизнь человека, чья фамилия высечена на этом камне, тесно связана с самыми тяжелыми страницами истории нашей страны. Виктор Абакумов, руководитель легендарного СМЕРШа, внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В день 115-летия со дня его рождения ветераны службы и те, кто стоит на страже Родины сейчас, собрались, чтобы почтить память человека, который в годы войны поднял советскую военную контрразведку до небывалых профессиональных высот.

«Если ему будет воздвигнут величественный памятник, он обязательно будет из белого и черного мрамора. Потому что судьба его, повторяю, была и героическая, и трагическая. Одно несомненно, что возглавляя легендарный СМЕРШ, он сумел проявить свои самые наилучшие организаторские профессиональные качества, верность советскому народу, верность руководства страны, и поэтому он стал победителем», - сказал генерал-полковник, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ Александр Безверхний.

Александр Безверхний, бывший глава военной контрразведки России, восстановлением исторической справедливости занимается уже больше 20 лет. Именно при нем впервые были рассекречены и опубликованы сотни уникальных документов о работе СМЕРШа и его легендарного руководителя Виктора Абакумова, человека, который сделал блестящую карьеру руководителя контрразведки и был осужден по ложному обвинению.

Абакумов прожил не долгую, но яркую жизнь. Отец - чернорабочий, мать - медсестра. В 1921 году, в 13 лет, имея за спиной всего четыре класса образования, ушел добровольцем в красную армию. В 30-х, после вступления в компартию, он работал в ОГПУ, НКВД. В 36 году Абакумов - младший лейтенант госбезопасности, а 38-м уже оперуполномоченный Главного Управления ГосБезопасности НКВД. В июле 1941-го, когда под натиском немецких войск, красная армия несла огромные потери и отступала, Абакумов становится начальником центрального органа контрразведки - Управления особых отделов НКВД. В апреле 1943 Виктору Абакумову доверили возглавить только что созданное Главное управление контрразведки, легендарный СМЕРШ.

«Абакумов Виктор Семенович, который возглавил СМЕРШ в апреле 43-ого года до 46-ого. Бессменный руководитель, фактически без образования четыре класса, но по своим качествам руководителя, лидера, человека, умеющего управлять, заботиться о людях. Конечно, таких, наверное, было немного и в мирное время. Абакумов сумел увидеть, что главное, главное активные методы борьбы. Он сумел создать коллектив», - сказал генерал-полковник, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев.

Задачи перед новой службой стояли огромные. На передовой контрразведчики выявляли вражеских диверсантов, боролись с дезертирами и перебежчиками, вычисляли агентов вражеской разведки. Внешне СМЕРШевцы ничем не отличались от обычных военных, носили ту же форму и те же знаки отличия, что и солдаты Красной армии и наравне с ними участвовали в тяжелых боях. Методы работы и профессионалы, которых собрал Виктор Абакумов, позволили СМЕРШу, в конечном итоге переиграть одну из мощнейших разведок в мире, немецкий Абвер.

Большая часть документов, связанных с жизнью и службой Виктора Абакумова, до сих пор засекречена. Но даже из тех немногих, с которых снят гриф секретности, становится понятно, как относился Виктор Абакумов к информации от подчиненных. Многое держал на личном контроле. Внимательно изучал документы и не терпел поверхностного отношения к службе. Даже в дни самых тяжелых боев он требовал от командиров четко документировать происходящие события. И, тогда, это многим сохранило жизни. Среди рассекреченных данных, есть свидетельства того, как Абакумов, по сути, спас красноармейцев, которых командир, не желая разбираться, записал в дезертиры.

В 1951 году Виктор Абакумов был арестован по доносу одного из его подчиненных подполковника Рюмина, который заявил, что Абакумов тормозил расследование дела группы врачей, которые якобы, планировали покушения на политическое руководство страны. Абакумова обвинили в государственной измене, сионистском заговоре в МГБ, превышении служебных полномочий и так далее.

Судебный процесс над Абакумовым и тремя его заместителями состоялся в декабре 1954. По уголовным делам, по которым в 51-ом Абакумова обвиняли в недоработках и попустительстве, теперь обвиняли в излишнем упорстве и даже жестокости. Бывший работник генеральной прокуратуры Леонид Прошкин один из немногих, видел оригиналы обвинительных документов по делу Абакумова. В 1997 году, в подвале главной военной прокуратуры, ему дали возможность изучить уголовное дело министра, в общей сложности 98 томов. Оно до сих пор находится под грифом «секретно». Будучи серьезным юристом, он обнаружил в них массу грубых нарушений и несостыковок. Некоторые из них Леонид Прошкин и вовсе назвал откровенной фальсификацией.

О том, как в дальнейшем шло разбирательство по делу Абакумова и каким образом шло расследование после приговора генерал-полковнику - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».