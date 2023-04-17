В стране и мире Евро-наступление: как страны ЕС начали сближаться с Китаем и бежать от США Алексей Курильченко Станислав Иващенко Понятно, что в один момент Европа своей позиции не изменит, но ропот уже слышен. И постоянные утечки чувствительной информации тому способствуют. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Семь слов, переведенные аж на три языка: французский, китайский и английский, чтобы понятно было абсолютно во всех частях света. «Да здравствует дружба между Францией и Китаем!». Этот пассаж Эммануэль Макрон опубликовал на этой неделе в своем твиттере после трехдневного вояжа в Пекин. Эти слова далеко не у всех нашли понимание, причем по обе стороны Атлантики. Западные кураторы заговорили о возможной лояльности Макрона китайскому мирному плану по урегулированию конфликта на Украине. Было и еще одно раздражающее Запад заявление Макрона. В среду он выступил за сохранение статус-кво на Тайване и поддержал политику единого Китая, фактически отказавшись быть последователем риторики Соединенных Штатов, которые прикармливают остров на востоке Поднебесной. Американский сенатор Рубио в ответ с иронией пригрозил разделить зоны ответственности. Пока США будут налаживать ситуацию на Тайване, Франции предложено самостоятельно решать вопрос с Украиной. «Если на самом деле Макрон говорит от имени всей Европы, и их позиция сейчас такова, что они не собираются выбирать сторону между США и Китаем по поводу Тайваня, может быть, нам тоже не стоит выбирать сторону? Возможно, нам следует сказать, что мы сосредоточимся на Тайване и угрозах, которые представляет Китай, а вы, ребята, занимайтесь Украиной и Европой», - заявил сентаор США Марко Рубио. Вслед за Вашингтоном критика в адрес Макрона полетела и от самых верных европейских союзников Америки - поляков. Премьер Моравецкий намекнул - играть за обе команды не получится. «Некоторые западные лидеры мечтают о сотрудничестве со всеми, включая Россию и некоторые могущественные государства на Дальнем Востоке. Мы предостерегаем от этого, мы хотим жить в мире со всеми, конечно. Но вместо построения стратегической автономии от Соединенных Штатов я предлагаю стратегическое партнерство с США», - заявил Моравецкий. Дистанцировался от французских заявлений о «стратегической автономии» и главный локомотив Евросоюза - Германия. Не так давно канцлера Шольца уже вызывали на ковер в Вашингтон - тогда речь шла о согласованности показаний относительно диверсий с «Северный потоком-2». И вот на неделе глава МИД Анналена Бербок отправилась в Поднебесную исправлять, как считают в Берлине, «ошибку» Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок в разговоре с китайцами пыталась отстаивать западную политику. Но Пекин такую риторику ожидаемо осудил. «Мы с большой тревогой наблюдаем за растущей напряженностью в Тайваньском проливе. И именно поэтому мы будем твердо придерживаться нашей политики "одного Китая". Конфликты могут быть разрешены только мирным путем. Одностороннее и тем более насильственное изменение статус-кво для нас, европейцев, неприемлемо», - заявила Бербок. «Нам нужен разговор на равных на основе взаимного уважения. А не чтение лекций свысока», - ответил ей министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Конечно, рано говорить об однозначной смене курса Парижа. Макрон пытается усидеть на двух стульях одновременно. Его крайне привлекает Китай с точки зрения экономических возможностей и перспективы инвестиций. Французская экономика трещит по швам, страну сотрясают непрекращающиеся протесты против крайне непопулярной пенсионной реформы, которая призвана снизить давление на бюджет. Только за последнюю неделю полиция арестовала больше ста человек в ходе столкновений в Париже. Но с другой стороны - на Францию давит Америка, являющаяся лидером Североатлантического альянса и той страной, на которую послевоенная Европа опиралась последние 80 лет. И ясно, что Вашингтон за этот «праздник непослушания» Макрона гладить по голове не собирается. «Любое публичное братание с Китаем и любые публичные какие то, даже мягкие выпады против США, конечно, Вашингтону не выгодны, поскольку это открывает дорогу для других. Но он пока все-таки может достаточно спокойно заниматься этой политикой, которую проводит. Пока он не представляет серьезной угрозы для Америки, тем более, что он является одним из тех европейских политиков, которые, как мы знаем, наиболее активно участвовал в обмане российского руководства, в том, что касается мира на Украине», - заявил политолог Сергей Марков. Череде официальных наплывов европейских политиков в Пекин китайское англоязычное издание Global Times посвятило много статей. Основной их тезис: мудрость и решения Китая, в том числе касаемо мирного урегулирования конфликта на Украине, привлекают все больше людей. И в этом смысле первому визиту главы крупной европейской страны в Пекин после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок отведено было большое значение. Он должен был показать, каким может быть место Франции в новом порядке «многополярного мира». На этой неделе издание выпустило показательную карикатуру: Макрон обрубив ниточки, на которых его держал Дядя Сэм, уходит в сторону. У себя в Twitter президент Франции заговорил о дружбе между Францией и Китаем, и отказе быть вассалом США. Весь сценарий дипломатического евро-наступления на Китай Пекин разгадал сразу. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия представители Старого Света по сути перенаправили переговоры в политическое русло. Но несмотря на смещенные акценты, в Поднебесной отреагировали вполне ясно. Там выстраивают отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским союзом, пишет официальное китайское издание Global Times. «Все больше стран устают от власти Вашингтона и отказываются склонять перед ним головы. И как бы Америка не сжимала кулаки и не пыталась удержать на своей стороне последних соратников, ее гегемонию ждет неминуемый конец», - пишет издание. Фактически Европа поделилась на два лагеря. Если в одном всячески порицают любые попытки государств приобрести автономию от США в решении международных вопросов. То в другом - поддерживают стремления Франции минимизировать зависимость от заокеанского куратора. Так, венгерский премьер Виктор Орбан согласился, что политика поддержки Украины себя исчерпала и является неразумной. Пока затраты на войну растут, европейская общественность устает принимать на себя непредвиденные расходы. «Украина в финансовом плане - это несуществующая страна. У нее был резкий спад в экономических показателях, что из-за войны совершенно понятно. Она не может сама себя финансировать. Вопрос в том, будем ли мы содержать Украину, и как только американцы и Европа ответят на этот вопрос отрицательно, тогда война закончится и возникнет новая ситуация», - заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер был одним из немногих европейцев, кто открыто поддержал и назвал важным план Китая по урегулированию украинского конфликта. Но мирных инициатив в США принимать не желают. Слишком уж хорошую прибыль получает Вашингтон от этой войны, причем в том числе и за счет все той же Европы. В своем резонансном интервью Макрон заявил, что с начала конфликта ЕС увеличил свою зависимость от США в отношении оружия и энергии. И тут же невзначай вспомнил и о чрезмерной зависимости от доллара. Практически, замахнулся на американское святое. Некоторые страны уже частично отказались от американской валюты - Россия с Китаем перешли в оплате за энергоресурсы на рубли и юани, Малайзия совместно с Китаем создает Азиатский валютный фонд. А на этой неделе к лагерю желающих остановить экспансию доллара примкнула и Бразилия. Президент Лулу да Силва на церемонии инаугурации руководителя банка БРИКС в Шанхае задался рядом не очень приятных для США вопросов. «Каждый вечер я задаю себе вопрос - почему все страны должны быть привязаны к доллару в торговле? Почему мы не можем делать это в привязке к нашим валютам? Кто вообще решил, что после отказа от «золотого стандарта» валютой должен быть доллар, а не юань, реал или песо?», - заявил да Силва. При всех разногласиях в высказываниях европейских лидеров США и Европа пока что продолжают выступать единым фронтом против России. Но шпионский скандал за океаном, получивший огласку на этой неделе, доверие между союзниками может подорвать. Речь идет об утечке якобы совершенно секретной информации из Пентагона, хотя достоверность этих данных доказать пока невозможно. Но эксперты уже сравнивают масштаб утечки с тем объемом информации, которую выкрал Эдвард Сноуден. «Очевидно, что это кошмар для США и для разведки. Это действительно ужасно, если даже если один из этих документов окажется настоящим. Это кошмар, потому что США должны быть самыми надежными в плане разведки. Нам уже знакома история с Эдвардом Сноуденом. Это была большая утечка», - заявил эксперт по европейской внешней политике и безопасности Международного института стратегических исследований Рим Мумтаз. Сто страниц с данными о том, что Украина оставляет Артемовск и с оценкой потерь явно не в пользу Киева. Кроме того, из документов становится понятно, что Пентагон открыто сомневается в реальной мощи украинской армии, даже напичканной под завязку западным оружием. Естественно, что такие откровения вызвали определенный скепсис - слишком уж вовремя появились эти документы. Сомнений в подлинности этих документов гораздо больше, чем веры в них. Об этом говорит и факт, что на вскрывшиеся данные о шпионаже и прослушке европейских и не только лидеров, реакции пока практически не последовало. Публично, да и то совсем мягко, заокеанских партнеров пожурили только южнокорейцы. «Мы глубоко сожалеем о том, что высшее разведывательное управление США незаконно шпионило за такими союзниками, как наша страна. Мы настоятельно требуем тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов», - заявил депутат Демократической партии Южной Кореи Ким Бен Чжу. Странным на этом фоне выглядит молчание упомянутых в пресловутых документах представителей Израиля и легендарной разведки Моссад, но видимо, они не верят на слово всему, что пишет мировая пресса. А Европа и вовсе к такому обращению привыкла. «Давайте вспомним массивы WikiLeaks, а теперь "Пентагон-Leaks". И, конечно, ту историю про слежку, например, за телефоном Меркель. Поэтому здесь я думаю, что реакция, конечно, будет, будет какая-то внутренняя досада. Но в публичном поле никто возмущаться не будет, поскольку, ну, есть и будут высказываться сомнения в достоверности этих данных в поздних включение этих данных для того, чтобы поссорить союзников», - считает политолог Александр Асафов. Судя по реакции американского президента, ничего зазорного в подобных действиях американской разведки он не видит. Его немного потревожил только сам факт того, что США попались. «Мы приближаемся к раскрытию. Я обеспокоен, что это случилось. Но ничего злободневного, из того, что я знаю», - заявил Джозеф Байден. Впрочем, США уже подсуетились и определили виновного в столь масштабном информационном сливе - им оказался 21-летний Джек Тейшера - военнослужащий ВВС нацгвардии США. Спецназ застает Тейшеру врасплох во время пробежки в помятой футболке и красных трусах. ФБРовцы лихо закрутили назначенного предателя. Только вот даже сами американцы начинают задумываться - не скажется ли даже неподтвержденная утечка, поставившая под угрозу методы разведки и саму американскую стратегию, на отношениях с союзниками на европейском континенте? «Наши союзники в шоке, когда видят, что информация такого рода попадает в публичный доступ. Другим будет трудно доверять нам свои секреты, если мы не можем их защитить», - заявил бывший заместитель министра обороны США при президенте Бараке Обаме Билл Линн. «Стоит попасть за кулисы НАТО, и вы увидите серьезный раскол относительно его будущего. Всплывает все больше правды относительно ситуации на Украине. Люди узнают, что украинцы не побеждают. Более того, они узнают, что мы превратили украинцев в оружие массового поражения, которое направили против России. Но европейцы на это никогда не подписывались», - заявил полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Не все так гладко в европейско-американском королевстве. Вашингтону, воюющему с Россией руками украинцев и с помощью европейцев, терять союзников сейчас совсем не с руки. Но как гласит древняя китайская мудрость - капли воды пробивают камень. Экспертное мнение и аналитика