На пути к освобождению: какая обстановка складывается на Донецком направлении

На линии соприкосновения все внимание по-прежнему в районе Авдеевки, Марьинки и Артемовка. В районе первых - в разгаре артиллерийские дуэли. В Артемовске - под нашим контролем уже 80% города.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бои за Артемовск не прекращаются ни днем, ни ночью. Штурмовики в городской застройке находятся в своей стихии, и как результат - город практически полностью освобожден от боевиков киевского режима. Штурмовые отряды сменяют друг друга на передовых рубежах, действуя по принципу «карусели» - отстрелявшаяся группа откатывается для пополнения боекомплекта, а их места занимают свежие силы, и натиск не ослабевает ни на минуту. Такая тактика требует от бойцов большой выносливости и высокого уровня слаженности, тем не менее, результат налицо, 80 % Артёмовска уже контролируются нашими войсками.

В городе не осталось ни одного уцелевшего здания, однако, националисты, решая сиюминутные тактические задачи, готовы ровнять с землей целые кварталы, чтобы лишить наших бойцов господствующих высот. И все это происходит на виду у мирных жителей, которых в Артемовске по-прежнему еще очень много. Российскую армию они встречают со слезами на глазах. В отличие от боевиков киевского режима, наши штурмовики приоритетной задачей считают спасение гражданского населения, и при наступлении раз за разом выводят из подвалов десятки горожан в тыловые районы, прикрывая их собой.

«Очень большое количество мирных жителей приходится эвакуировать, прикрывая их собственными телами. Вытаскиваем мирных жителей от 15 до 45 человек за раз. Всем оказывается первая медицинская помощь. Также выносим тяжелобольных гражданских, которые лежачие, которые украинская сторона отказалась эвакуировать», - рассказал один из бойцов.

Ради эффектной картинки, которая по мнению Киева, должна была убедить европейцев в необходимости увеличить поставки оружия и техники на Украину, радикалы под прицелом видеокамер специально сжигали целые улицы, не щадили даже памятники архитектуры, об этом рассказывают сами горожане.

«У нас было красивое здание старинное. И вот его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты», - рассказывает житель.

Сейчас противник оттеснен на западные окраины города, где преимущественно находятся малоэтажные дома, что позволяет националистам обороняться меньшими силами. Отступая, боевики минируют жилые и административные здания, мосты и дороги, чтобы хоть как-то сдержать продвижение наших штурмовиков. Фактически это и есть тактика выжженной земли. После себя националисты оставляют лишь груды обломков и пепелища. Но наши штурмовые отряды зачищают улицу за улицей и уже сейчас в освобожденной части города начинается планирование работы по гуманитарной деятельности. На неделе оценить обстановку на месте приехал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«По поручению Андрея Анатольевича Турчака посмотрели, есть ли целесообразность здесь открывать гуманитарный центр, или же не имеет смысла. Пока нет. Мы фиксируем эту историю, но прекрасно понимаем, что сейчас уже начинаем присматривать здание. Целых зданий практически нет, практически 100% повреждены. Но мы знаем, мы сталкивались, проходили и Мариуполь, найдем подходящее, все обустроим, гуманитарный центр», - рассказал Пушилин.

Не смолкая артиллерия работает и у самого Донецка - в Марьинке и Авдеевке. Оба города полностью разрушены националистами. Укрепления боевиков в бывших жилых многоэтажках уничтожают наши артиллеристы.

На херсонском направлении появились первые «Леопарды». Они уже не раз попадались на глаза российским бойцам. Одну боевую машину нашим разведчикам даже удалось захватить. Однако, из-за распутицы отогнать тяжелый танк в тыловой район не получилось, тогда было принято решение «законсервировать» трофей.

«Диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. Этот факт уже имеется. "Леопарды" здесь, они уже в гостях», - рассказал военнослужащий с позывным Бык.

На рубеже Сватово-Кременная наши войска продолжают продвигаться вглубь обороны противника. Бои осложняют лесные массивы, оборону в которых можно эффективно держать относительно небольшими силами. Укрепились националисты здесь хорошо, поэтому штурм каждого опорного пункта, готовят тщательно.

По таким признакам, как прислоненный автомат, свежие отвалы земли или оставленные вещи, можно понять, что позиция обитаемая, но определить численность националистов в укрытии невозможно. Для этого тоже используют беспилотники, но с боевой нагрузкой.

Едва первая граната ложится в окоп радикалов, по нашей позиции начинает работать артиллерия. Точность стрельбы у боевиков на уровне, снаряд разрывается в трех метрах от окопа, однако, к счастью, никто не пострадал, нас лишь засыпало песком, поднятым взрывом снаряда, спешим укрыться в блиндаже, оператор коптера даже в таких условиях продолжает работу.

Опорные пункты националистов разбросаны в лесу на расстоянии 100-150 метров друг от друга. Киевский режим бросает в бой подразделения нацгвардии - это идейные нацисты, зачастую хорошо подготовленные. Несмотря на это, каждый день наши бойцы забирают от трех до пяти укреплений врага.

Тактика отработана давно. Сначала позиции боевиков обрабатывает артиллерия, затем танк по расчищенному от минных заграждений проходу подходит практически вплотную к укреплениям врага и начинает «разбирать» опорный пункт. Пока работает танк, штурмовые группы обходят укрепления с разных сторон и скоординированно забирают позицию. Следом выдвигается группа закрепления, чья задача - быстро и качественно окопаться на новом рубеже, подготовить огневые точки, и быть готовыми отбить контратаку противника. И так каждый день, до полного освобождения Донбасса.