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Военнослужащие и миряне приняли участие в пасхальных богослужениях в Кубинке и Кронштадте

Марина Крижановская
09:15 16.04.2023
В Главный храм Вооруженных сил РФ во время пасхальной заутрени привезли частица Благодатного огня из Иерусалима.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Важнейший праздник для всех христиан - Светлое Христово Воскресение - встретили в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.

Этой ночью там прошло пасхальное богослужение, под сводами храма объединившее его прихожан, а также верующих военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ. Праздничную пасхальную службу возглавил митрополит Каширский Феогност (Гузиков) - викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Во время божественной литургии в храм была доставлена частица сошедшего Благодатного огня, привезенная из Иерусалима.

Вместе с тем, прихожане и военнослужащие молились в главном храме Военно-морского флота России - в Ставропигиальном Никольском морском соборе Кронштадта. Там торжественное богослужение возглавил настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин) - заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

© ТРК "Звезда"

В Главном храме ВС РФ состоится большой фестиваль хорового пения, приуроченный к празднованию Светлой Пасхи. Выступят военные и православные коллективы: Московский Синодальный хор, Хор «Аннино», Хор Данилова монастыря, Хор «Радуга» и «Бельканто».

Также в Главном храме ВС РФ 23 апреля пройдет II Большой хоровой собор. В концертной программе примут участие Преображенский и Камерный хор прихожан Храма Христа Спасителя, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество», Ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения, Хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета им. Благоверного князя Александра Невского, Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ и другие коллективы.

© ТРК "Звезда"
© ТРК "Звезда"
© ТРК "Звезда"
© ТРК "Звезда"
© ТРК "Звезда"
© ТРК "Звезда"
© ТРК "Звезда"
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