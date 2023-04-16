Военнослужащие и миряне приняли участие в пасхальных богослужениях в Кубинке и Кронштадте
Важнейший праздник для всех христиан - Светлое Христово Воскресение - встретили в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.
Этой ночью там прошло пасхальное богослужение, под сводами храма объединившее его прихожан, а также верующих военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ. Праздничную пасхальную службу возглавил митрополит Каширский Феогност (Гузиков) - викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Во время божественной литургии в храм была доставлена частица сошедшего Благодатного огня, привезенная из Иерусалима.
Вместе с тем, прихожане и военнослужащие молились в главном храме Военно-морского флота России - в Ставропигиальном Никольском морском соборе Кронштадта. Там торжественное богослужение возглавил настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин) - заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.