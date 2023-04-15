Человек на пути остановил движение поездов на восточном участке синей линии метро

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение было восстановлено.

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В московском метро на восточном участке Арбатско-Покровской линии было остановлено движение поездов. Об этом проинформировали в Департаменте транспорта Москвы. В ведомстве отметили, что движение было прервано из-за человека на пути.

«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" из-за человека на пути», - сообщил Дептранс в Telegram.

Поезда в обратном направлении следуют с увеличенным интервалом. Позднее в Дептрансе уточнили, что движение электропоездов было восстановлено.