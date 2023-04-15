В Иерусалиме христиане ожидают схождения Благодатного огня

Ожидается открытие входа в Кувуклию, где и расположено ложе Гроба Господня. Ее открыть имеет право Иерусалимский Патриарх Феофил III.

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В эти минуты в Иерусалиме христиане ожидают чуда схождения Благодатного огня. Тысячи верующих уже собрались в Храме Гроба Господня (Храме Воскресения Христова) и на прилегающей к нему площади.

В этом году введены определенные ограничения: только около 2000 человек допущены в храм для торжественной церемонии. Также верующие ожидают начала крестного хода и открытия входа в Кувуклию, где и расположено царское ложе Гроба Господня.

Открыть Кувуклию имеет право только Иерусалимский Патриарх. После разоблачения (освобождения от одежд. - Прим. ред.), вхождения внутрь и уединенной молитвы через некоторое время с неба сходит Благодатный огонь. В истории христианства огонь не сходил только несколько раз.

В ожидании верующие держат пучки свечей, имеющих 33 свечи - по числу земных лет Иисуса Христа. Схождение Благодатного огня ежегодно проходит в Великую Субботу Страстной седмицы в Иерусалиме, в месте, где был погребен и воскрес Иисус Христос.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне главного праздника всех христиан - Пасхи, Светлого Христова Воскресения, празднуемой по юлианскому календарю.