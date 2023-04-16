Росгвардейцы показали необычный тренажер с переворачивающимся автомобилем

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы Росгвардии продемонстрировали «Военной приемке» необычный тренажер, который имитирует переворот автомобиля. С его помощью военнослужащие отрабатывают различные нештатные ситуации, например - ранение водителя во время засады.

По сценарию, автомобиль, в котором едет группа спецназовцев, подрывают. Инструктор переворачивает машину несколько раз и забрасывает ее дымовыми шашками. Только после этого звучат условия миссии - водитель ранен в ногу и руку, двери машины заблокированы, бойцам нужно быстро покинуть зону «обстрела».

Военнослужащие покидают машины и оказывают первую помощь водителю. В это время «обстрел» не прекращается и в бойцов продолжают лететь дымовые шашки. Инструктор добавляет новое условие - начинаются прилеты, нужно быстро уходить. Росгвардейцам с боем удается вырваться из опасной зоны - убитых нет, раненые выжили.

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