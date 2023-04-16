Росгвардейцы показали учения по эвакуации раненного через полосу препятствий

По легенде, один из офицеров серьезно пострадал во время штурма здания с «террористами».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы Росгвардии продемонстрировали «Военной приемке» учения на одном из подмосковных полигонов. На этот раз «плохие парни» засели внутри здания, а «хорошие» высаживаются с БТР.

В ходе тренировки «боевик» стреляет и ранит одного из офицеров. По легенде, бойца требуется эвакуировать - на месте можно только остановить кровотечение. После того, как «раненого» выносят на улицу, его заменяют на особый манекен. Реалистичная кукла имеет 12 ранений - она может имитировать кровотечения и повреждения сосудов.

Военнослужащие Росгвардии оказывают помощь в нужной последовательности и начинают эвакуацию. Им предстоять пронести носилки через полосу препятствий. На их пути бетонный лабиринт, ступени, оконные проемы и бункер. При этом инструктор старается дезориентировать бойцов, кидая шумовые гранаты.

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