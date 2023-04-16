Нацгвардейцы показали лечение бойца, «раненного диверсантами» в ходе учений

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Бойцы дивизии оперативного назначения Национальной гвардии показали «Военной приемке», как проходят учения по уничтожению диверсантов. Особое внимание уделяется помощи тактической медицине.

По легенде, отряд оперативников нарывается на засаду. Лес заливает треск автоматных и пулеметных очередей. Задача - спасти бойца, которому осколок перебил бедренную артерию. Но товарищи не спешат ему помогать.

«Сейчас к нему подходить небезопасно, потому что мы столкнулись с противником. Пострадавший в состоянии сам что-то сделать - хотя бы наложить жгут, остановить кровотечения - те, которые он видит или чувствует», - объяснил инструктор.

Потом товарищ вытаскивает раненого. Бойцы подразделения обучены первой помощи - они могут осмотреть раны и обработать их. У одного бойца из группы имеется медицинский рюкзак для таких ситуаций.

Осмотр пострадавшего проходит сверху вниз - товарищи избавляются от всего лишнего - бронежилета, каски, куртки - чтобы получить доступ к ранам. Важно найти скрытые раны, которые боец пока не чувствует из-за шока.

Инструктор учений - участник реальных спецопераций. Поэтому на тренировках он старается добиться достоверности. Все манипуляции проводятся лежа, для исключения обнаружения, а место действий обильно поливается имитатором крови. Когда руки залиты этой склизкой жидкостью, работать, особенно на морозе, гораздо тяжелее.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» - «Тактическая медицина» - на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Главными героями фильма станут не просто профессиональные врачи, а медицинские инструкторы российских спецподразделений. На конкретных примерах они разберут типичные ситуации и типичные ранения современной войны с учетом статистики и опыта СВО.