Под перекрестным огнем: кадры эвакуации «раненного» на полигоне в Подмосковье

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На одном из полигонов Подмосковья бойцы спецподразделений продемонстрировали учения по эвакуации раненного с поля боя. Операция проходит под огнем «противника». На комплексе против отряда «ощетинивается» каждое здание, а территорию заволакивает густой дым от гранат.

В такой ситуации несложно наделать ошибок, но их тут же пресекает командир. Инструкторы забрасывают бойцов учебными гранатами, а «враг» стреляет из пейнтбольных винтовок. При этом «раненые» сразу же оказывают себе первую помощь - накладывают жгуты, обрабатывают «раны».

Любое поле боя можно условно разделить на три зоны - красную, желтую и зеленую. Главная цель - добраться до зеленой, безопасной зоны.

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