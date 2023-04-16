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Под перекрестным огнем: кадры эвакуации «раненного» на полигоне в Подмосковье

Алексей Курильченко
12:45 16.04.2023
Цель учений - эвакуировать пострадавшего из «красной зоны», которую условный противник обстреливает и забрасывает гранатами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На одном из полигонов Подмосковья бойцы спецподразделений продемонстрировали учения по эвакуации раненного с поля боя. Операция проходит под огнем «противника». На комплексе против отряда «ощетинивается» каждое здание, а территорию заволакивает густой дым от гранат.

В такой ситуации несложно наделать ошибок, но их тут же пресекает командир. Инструкторы забрасывают бойцов учебными гранатами, а «враг» стреляет из пейнтбольных винтовок. При этом «раненые» сразу же оказывают себе первую помощь - накладывают жгуты, обрабатывают «раны».

Любое поле боя можно условно разделить на три зоны - красную, желтую и зеленую. Главная цель - добраться до зеленой, безопасной зоны.

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