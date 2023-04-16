Максимальный реализм: кадры учений спецназа по спасению раненого

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Военная приемка» запечатлела учения российского спецназа в Подмосковье. На полигоне в заброшенной пятиэтажке бойцы тренируются штурму. Внезапно один из спецназовцев «подрывается», ударная волна впечатывает его в пол.

Его товарищи реагируют молниеносно и под огнем вытаскивают раненого из опасной зоны. Учения похожи на блокбастер: пиротехника, дым и «киношный» грим - все для максимальной натуральности боя.

Руководит учениями профессиональный медик, бывший спецназовец Артем Катулин. Он старается добиться на площадке достоверности. В его арсенале дым-машины, медикаменты и грим, достоверно показывающий ранения.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» - «Тактическая медицина» - на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Главными героями фильма станут не просто профессиональные врачи, а медицинские инструкторы российских спецподразделений. На конкретных примерах они разберут типичные ситуации и типичные ранения современной войны с учетом статистики и опыта СВО.