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Минобороны РФ: «веерных» рассылок «электронных повесток» россиянам не будет

10:33 15.04.2023
Все существующие на данный момент виды отсрочек сохраняют свою силу в полном объеме.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили, что «веерных» рассылок «электронных повесток» в связи с изменениями законодательства призывникам не будет.

Вместе с тем, сообщается, что все существующие на данный момент виды отсрочек сохраняют свою силу в полном объеме.

Как сообщил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков, первые отправки лиц призывного возраста стартуют 20 апреля. Весенний призыв закончится 15 июля. Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов

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