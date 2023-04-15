В Бордо автомобиль на полном ходу протаранил пешеходов

Предварительно, трагедия могла произойти из-за того, что автомобилист не справился с управлением.

© Видео: Telegram, @amineriree © Фото: Telegram, @amineriree

Во Франции в Бордо автомобиль на скорости въехал в толпу стоящих на тротуаре людей на улице Дарже.

Сообщается, что в результате трагедии пострадали 7 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Очевидцы публикуют кадры случившегося.

Водитель и пассажиры автомобиля задержаны. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.