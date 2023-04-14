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Главы МИД стран СНГ обсудили военно-биологическую деятельность США в Самарканде

Елизавета Потейчук
Наталья Жадько
19:22 14.04.2023
По словам Сергея Лаврова, международная ситуация обострилась потому, что за океаном всячески препятствуют формированию многополярного мира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Взаимодействие в правоохранительной, культурной и военной сферах, перспективы развития многопланового сотрудничества, реализация совместных программ - лишь малая часть тем, которые обсудили главы внешнеполитических ведомств в Самарканде. Переплетение узоров на сводах ансамбля древних медресе и минаретах мечетей, окружающих центральную площадь Регистан, напоминают о хитросплетениях международной политики.

Одним из ключевых вопросов на заседании совета министров иностранных дел Содружества стал вопрос безопасности как внутри СНГ, так и в сопредельных регионах.

«Особое значение имеет наша совместная работа по вопросам безопасности. Это и терроризм, и биолаборатории, которые создаются рядом с нами и несут угрозу всем», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ не исключил тот факт, что страны Запада будут предпринимать очередные попытки раскачать обстановку на территориях, окружающих Россию.

«РФ учитывает в своих военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать “второй фронт” в Грузии или Молдове», - подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что международная ситуация обострилась потому, что за океаном всячески препятствуют формированию многополярного мира. Для этих целей как раз и используется украинская сторона, которую на протяжении многих лет взращивали в качестве плацдарма для уничтожения всего русского.

По словам Лаврова, Запад принимает решения, исходя из собственных интересов. И политика двойных стандартов им применяется постоянно, как это произошло с правом жителей Крыма и Донбасса на самоопределение.

«Когда им нужно сделать Косово независимым, они акцентируют право народов на самоопределение, когда им нужно отрицать такое право для других районов мира, они взывают к территориальной целостности как к абсолютному варианту», - заметил глава российского МИД.

Сергей Лавров добавил, что все больше стран пытаются сопротивляться миропорядку, навязанному Западом. Российский министр в качестве примера привел заявление президента Бразилии.

«Президент Бразилии Лула, находясь в Пекине, выступил с призывом уходить от доллара и больше полагаться на свои собственные валюты в торговле друг с другом. Эта тенденция необратима. Американцы уже серьезно подрубили сук, на котором они сидели, руководя международными финансами и в целом мировой экономикой, используя доминирующую роль доллара. От доллара сейчас начинается бегство, оно пока еще не очень быстро, но наверняка будет ускоряться. Поэтому путь санкций, мы всегда это говорили, - это путь в никуда», - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что несмотря на западные санкции, угрозы и ультиматумы российским партнерам не сотрудничать с Россией и Белоруссией, торговля в СНГ только растет. В прошлом году объем превысил 100 миллиардов долларов. По итогам совещания министры подписали договор, охватывающий различные направления , в том числе и гуманитарное.

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