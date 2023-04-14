Синоптик Вильфанд рассказал, когда в столицу вернется весенняя погода

По словам эксперта, ожидать в столице «майскую погоду» стоит в начале следующей недели.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» рассказал о погоде в Москве в грядущие выходные.

«В пятницу температура в диапазоне +8...+10 градусов, а в субботу еще ниже, примерно на градус, максимальное значение - +7...+9. И еще ощущение холода усиливается тем, что ветер порывистый. Изменение циркуляции привело к тому, что северо-восточный ветер 5-8 м/с, а порывы до 15 м/с», - рассказал Вильфанд.

Синоптик рассказал, что ночью в субботу и воскресенье температура будет понижаться до -3, но в воскресенье порывов ветра не будет и потеплеет от +11 до +14 градусов.

Метеоролог добавил, что начало следующей недели вновь «вернет столицу в майскую погоду» - в понедельник будет около +15, во вторник-среду - до +18 градусов.