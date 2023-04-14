Глава Роскосмоса Борисов возложил цветы к могиле Циолковского в Калуге
Глава Роскосмоса планирует прочитать лекцию для студентов профильных вузов в калужском музее.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Глава Роскосмоса Юрий Борисов возложил цветы к могиле основоположника российской космонавтики Константина Циолковского в Калуге.
В калужском Музее космонавтики глава госкорпорации планирует провести лекцию.
Напомним, в Калуге в рамках празднования Дня космонавтики проходит IV Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В рамках фестиваля проходит деловая программа, где главным событием станет лекция главы Роскосмоса Юрия Борисова для студентов профильных вузов.