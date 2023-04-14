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Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре

Дарина Криц
10:51 14.04.2023
Указано, что она путешествовала с Байденом для поддержки кампании по борьбе с сексуальными домогательствами.
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре
© Фото: Pamela Rovaris, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент США Джо Байден сделал ключевые назначения в советы и комиссии. Так, сопредседателем комитета по культуре и искусству президента США стала певица Леди Гага.

В опубликованном Белым домом заявлении обозначено, что «сегодня президент Байден объявил о своем намерении назначить следующих лиц в комитет президента по искусству и  гуманитарным наукам». Певица значится на второй строчке.

«Помимо основной деятельности, Леди Гага известна участием в благотворительности, она также путешествовала с президентом Байденом, чтобы поддержать кампанию It’s On Us по борьбе с сексуальными домогательствами в университетских городках, и открыто выступала за повышение осведомленности о психическом здоровье», - написала администрация президента США.

© whitehouse.gov

Данный комитет по искусству и гуманитарным наукам был создан при администрации Рейгана для консультирования президента по культурной политике с целью «усиления федеральной поддержки искусства, гуманитарных наук, а также музейных и библиотечных услуг».

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