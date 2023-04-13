Появились кадры стрельбы по рыбакам в Эквадоре, закончившейся гибелью девяти человек
На видео слышны звуки выстрелов и видны люди с автоматами.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Очевидцы поделились кадрами видеосъемки момента нападения вооруженных людей на рыбаков в городе Эсмеральдас в Эквадоре.
На видео слышны звуки нескольких выстрелов и видно, как люди с автоматами бегут по причалу к катеру и уплывают в неизвестном направлении.
По данным СМИ, в нападении на рыбаков в порту участвовали до 30 вооруженных мужчин. По предварительным сведениям, как передает ТАСС, от огнестрельных ранений скончались девять человек.
Инцидент произошел недалеко от колумбийской границы. Что стало причиной нападения и массового убийства неизвестно.