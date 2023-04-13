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Эксперт ФНЭБ Митрахович объяснил, что решение суда в Гааге является формой давления на РФ

Игнат Далакян
14:19 13.04.2023
Эксперт отметил, что Россия не признает юрисдикцию этой организации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал, что от решения трибунала в Гааге обязать РФ заплатить «Нафтогазу» $5 млрд компенсации за ущерб от потери активов в Крыму «Газпром» не пострадает.

«Есть такая структура Permanent Court of Arbitration, или Постоянная палата третейского суда, в Гааге. Он (суд. - Прим. ред.) уже много раз принимал решения против России, в частности, присуждал бывшим акционерам ЮКОСа сумму 50 млрд долларов или евро. Правда, решение потом отменялось в более высоких судебных инстанциях Нидерландов. В любом случае Россия платить это не будет. Как и не платила по делу ЮКОСа, так и теперь платить не будет», - рассказал Митрахович.

Эксперт добавил, что Российская Федерация не признает юрисдикцию этой организации.

«Я думаю, что "Газпром" от этого решения не слишком сильно пострадает», - сказал Митрахович.

Ведущий эксперт ФНЭБ считает, что данное решение является очередной формой давления на Россию, а также нужно для повышения авторитета организации.

Ранее трибунал в Гааге принял решение обязать РФ заплатить «Нафтогазу» $5 млрд компенсации за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют данное решение.

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