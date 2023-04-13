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Пассажир вертолета Ми-8 рассказал, что запах керосина стоял в салоне уже при посадке

Дарина Криц
11:20 13.04.2023
Он пояснил, что в течение всего полета запах был достаточно сильный и не пропадал, а где-то с середины полета некоторые люди обнаружили, что сидят на пропитанной сидушке.
Пассажир вертолета Ми-8 рассказал, что запах керосина стоял в салоне уже при посадке
© Фото: ТРК "Звезда"
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Житель поселка Черский, следовавший домой на борту вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», рассказал о своем видении случившегося на этом борту.

Напомним, в Якутии 22 человека находились в данном вертолете. Трое из них получили химические ожоги ног. Предварительно, керосин попал на сиденья из-за перепада температур и выхода топлива через дренаж.

«11 апреля этого года летели по маршруту Среднеколымск - Черский на вертолете Ми-8. При посадке в вертолет почувствовали сильный запах керосина, но пассажиры подумали, что, возможно, была заправка и выветрится по ходу движения. Однако в течение всего полета запах был достаточно сильный и не пропадал, а где-то с середины полета часть пассажиров - три человека - выяснили, что они сидели на сидушке, которая была пропитана керосином», - рассказал житель поселка Черский Никита Зимов.

Он добавил, что их вещи пропитались этим топливом, они получили химические ожоги. При посадке Никита получил свою сумку из багажного отделения, которая тоже была «вся полностью пропитана керосином, и вещи были испорчены».

Он подытожил, что, «соответственно, был такой нанесен ущерб и инцидент, конечно, не самый приятный».

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