По мнению китайского обозревателя, при окончательном исходе конфликта у Украины не будет никакого права голоса.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование украинского конфликта, пока он еще хоть что-то решает. Такое мнение выразил обозреватель издания South China Morning Post Дэниел Ковани.

«Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления», - передает RT слова Ковани.

Автор статьи добавил, что у Украины не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий.

Кроме того, в материале издания говорится, что в рядах украинских боевиков имеется проблема с боеприпасами, а производственные мощности западных стран не позволяют обеспечивать необходимый уровень военной помощи.

Согласно словам Ковани, политики западных стран хоть и обещают финансовую помощь, но могут оказаться не в состоянии выписать чек, на который надеется украинский президент.

Ранее Министерство иностранных дел Китая призвало Североатлантический альянс взять на себя ответственность за украинский кризис. В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что КНР всегда придерживался объективной точки зрения относительно конфликта на Украине.