МИД Китая объяснил, в чем опасность мексиканского плана США

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Республиканцы в США подготовили законопроект о введении войск в Мексику. Как пишет американская Politico, таким образом они намерены ужесточить меры борьбы с наркокартелями. Но, как говорят эксперты, вопрос куда шире. Изучив документ, они обнаружили в нем положение о возможности захвата Америкой части мексиканских территорий. Фигурирует и угроза со стороны Китая. Россина Бодрова разбиралась в деталях.

Новый план по вторжению в чужое государство официально презентовали в американском Конгрессе. Республиканская партия подготовила закон о вводе войск в Мексику. Предлог - угроза мексиканских наркокартелей.

«Мы даем нашему правительству дополнительные инструменты для борьбы с ними, дополнительные инструменты для ареста их активов, чтобы им было труднее переводить средства, чтобы им было сложнее вести бизнес», - заявил сенатор США Майк Ли.

Дело в том, что США переживает глубокий фентаниловый кризис - для сравнения во время Вьетнамской войны погибло чуть меньше 60 тысяч военнослужащих, а от передозировок синтетическими опиодами, поставки которых идут через мексиканскую границу, скончалось около 80 тысяч американцев за последний год. Один из главных генераторов силового сценария - Дональд Трамп. В последние недели он обсуждал отправку спецназа и использование кибервойны против лидеров картелей, в случае если займет кресло в овальном кабинете.

«Наркотики, которые попадают в нашу страну, убивают очень много людей. За последние 15 лет это сотни и сотни тысяч людей, возможно около полумиллиона людей, и никто не хочет говорить об этом. Нет армии, которая смогла бы нанести нам такой же ущерб», - заявил Дональд Трамп, президент США 2017-2021 гг.

Формулировки у законопроекта крайне любопытные. Так, в случае его принятия, американский президент будет вправе применить военную силу не только на основании борьбы против наркокартелей, но и для получения контроля над территориями. Однако в эту историю оказался втянут Китай.

«У нас есть сведения о том, что у корабля, выходящего из Китая, есть эти прекурсоры или реальный продукт, чтобы помочь картелям. Под этим предлогом, мы могли бы остановить этот корабль, захватить его или мы могли бы уничтожить этот корабль», - заявил сенатор США Линдси Грэм.

Уничтожить китайский корабль под надуманным предлогом - вашингтонский почерк уже даже не удивляет. По данным китайского МИД, нелегального оборота фентанила между Китаем и Мексикой не существует. Две страны имеют четкие каналы для сотрудничества в борьбе с наркотиками. Более того Пекин внес вещество в перечень подлежащих контролю нелекарственных наркотических средств и стал первым государством в мире, которое это сделало. И предлагают США последовать такому же примеру.

«Как страна с наиболее серьезной проблемой злоупотребления фентанилом в мире, Соединенные Штаты официально не внесли вещества, связанные с фентанилом, в отдельную категорию. Первопричина передозировки кроется в самих США. Китай решительно поддерживает усилия Мексики по защите суверенитета и противодействию иностранному вмешательству и призывает соответствующие страны прекратить ее запугивание и гегемонистскую практику. В то же время мы надеемся, что Мексика примет более решительные меры по борьбе с наркотиками»,- подчеркнул Мао Нин, официальный представитель МИД Китая.

Судя по обмундированию и вооружению, представители мексиканских наркокартелей ничем не уступают элитным американским подразделениям. Несмотря на свержение босса мафиозного синдиката Синалоа, наркоторговля в Мексике процветает, производители переходят с героина на смертельно опасные опиоиды - пока есть покупатель, будет и товар. Мехико ведет активную борьбу и даже периодически заключает мирные договоры с преступниками, делает все, чтобы контролировать внутренние и внешние обороты, но вмешательства в дела своего государства извне - считает неприемлемым.

«Законодатели США обвинили Мексику в позоре, который их страна переживает из-за потребления фентанила. Они даже заявили, что, если мы не остановим действующие в Мексике наркокартели, они могут направить в Конгресс предложение, чтобы армия США вторглась на нашу территорию. Эта позиция сама по себе является неуважением и угрозой нашему суверенитету», - Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики.

Стоит отметить, президент Лопес неоднократно критиковал действующую американскую власть. Задавал крайне неудобные вопросы о свободе слова, напоминая о преследовании журналиста Джулиана Ассанжа, и ставил под сомнение непричастность Вашингтона в теракте на газопроводе Северный поток.

Вспоминается американский опыт нулевых - план «Колумбия». США направили колумбийскому правительству более миллиарда долларов на военную помощь под предлогом борьбы против наркокартелей. Тем самым увеличили число «военных советников» в государственных органах этого государства и расширили свое влияние в Латинской Америке. Ну а теперь запускают план «Мексика», более усовершенствованный, в котором свое доминирование планируют выкупать не долларами, а боевыми действиям.