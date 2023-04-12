Зенитная установка на бронепоезде сбила неопознанный БПЛА в зоне СВО

На специальном поезде «Волга» есть две зенитных установки, которые справляются как с наземными, так и с воздушными целями. Один из бойцов рассказал, как сбил неопознанный беспилотник в 200-300 метрах от поезда.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специальный поезд железнодорожных войск «Волга» - надежное прикрытие военных эшелонов и пассажирских составов в зоне проведения спецоперации. Он идет впереди на самых сложных участках.

Пейзаж за окном специального поезда изучается через прицел. Стены вагона - 20 миллиметров стали, за деревянной обшивкой - мешки с песком. В бронекапсуле находятся стрелки с автоматами и крупнокалиберным пулеметом. Они готовы в любой момент отразить нападение.

Тепловоз - для безопасности - в середине состава. Чтобы узнать, когда нужно ускориться и где притормозить, машинист ориентируется на команды наблюдателя.

Сразу два наблюдателя смотрят прямо по курсу. Они моментально реагируют на любые изменения обстановки.

Спецпоезд идет с обязательными остановками. Перед каждым мостом и путепроводом вперед выдвигаются бойцы минно-подрывного взвода. За ними боевое охранение. Работать металлоискателем здесь бесполезно, поэтому пути и насыпь обследуется щупами.

Проверяют не только полотно, но и пространство под путями, здесь уже с металлоискателем. Каждая опора проверяется на наличие взрывных устройств.

В то же время с платформы поднимается квадрокоптер. Дрон на сотни метров вокруг осматривает окрестности. Подозрительные машины, сооружения, скопления людей.

Специальный поезд составлен так, чтобы максимально обеспечить подвижность техники и боеспобность личного состава.

В голове состава обязательно идет железнодорожная платформа. Здесь расположены средства РЭБ - подавляющие радиоуправляемые взрыватели. Платформа тяжелая, груженая стройматериалами. В случае подрыва она примет весь удар на себя, а стройматериалы помогут восстановить путь. Своими силами личный состав поезда способен восстановить до 100 метров верхнего строения пути.

На поезде есть две зенитных установки, которые работают и по наземным, и по воздушным целям. Они легко справляются с разведывательными и боевыми дронами.

«В близости от нас, метров 200-300, был замечен неизвестный летательный аппарат, происхождение установить не удалось, под ним был непонятный подвес. Поступила команда, цель была успешно отработана, беспилотник был сбит», - рассказал один из бойцов.

Ранее из Волновахи в Мариуполь и обратно запустили два ежедневных поезда, утренний и вечерний. Пассажиры рассказали, что поезд - их единственный шанс добраться до работы или съездить к родным.