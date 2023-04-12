Зенитная установка на бронепоезде сбила неопознанный БПЛА в зоне СВО
Специальный поезд железнодорожных войск «Волга» - надежное прикрытие военных эшелонов и пассажирских составов в зоне проведения спецоперации. Он идет впереди на самых сложных участках.
Пейзаж за окном специального поезда изучается через прицел. Стены вагона - 20 миллиметров стали, за деревянной обшивкой - мешки с песком. В бронекапсуле находятся стрелки с автоматами и крупнокалиберным пулеметом. Они готовы в любой момент отразить нападение.
Тепловоз - для безопасности - в середине состава. Чтобы узнать, когда нужно ускориться и где притормозить, машинист ориентируется на команды наблюдателя.
Сразу два наблюдателя смотрят прямо по курсу. Они моментально реагируют на любые изменения обстановки.
Спецпоезд идет с обязательными остановками. Перед каждым мостом и путепроводом вперед выдвигаются бойцы минно-подрывного взвода. За ними боевое охранение. Работать металлоискателем здесь бесполезно, поэтому пути и насыпь обследуется щупами.
Проверяют не только полотно, но и пространство под путями, здесь уже с металлоискателем. Каждая опора проверяется на наличие взрывных устройств.
В то же время с платформы поднимается квадрокоптер. Дрон на сотни метров вокруг осматривает окрестности. Подозрительные машины, сооружения, скопления людей.
Специальный поезд составлен так, чтобы максимально обеспечить подвижность техники и боеспобность личного состава.
В голове состава обязательно идет железнодорожная платформа. Здесь расположены средства РЭБ - подавляющие радиоуправляемые взрыватели. Платформа тяжелая, груженая стройматериалами. В случае подрыва она примет весь удар на себя, а стройматериалы помогут восстановить путь. Своими силами личный состав поезда способен восстановить до 100 метров верхнего строения пути.
На поезде есть две зенитных установки, которые работают и по наземным, и по воздушным целям. Они легко справляются с разведывательными и боевыми дронами.
«В близости от нас, метров 200-300, был замечен неизвестный летательный аппарат, происхождение установить не удалось, под ним был непонятный подвес. Поступила команда, цель была успешно отработана, беспилотник был сбит», - рассказал один из бойцов.
Ранее из Волновахи в Мариуполь и обратно запустили два ежедневных поезда, утренний и вечерний. Пассажиры рассказали, что поезд - их единственный шанс добраться до работы или съездить к родным.