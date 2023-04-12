Армия Армия Армия

Зенитная установка на бронепоезде сбила неопознанный БПЛА в зоне СВО

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
07:15 12.04.2023
На специальном поезде «Волга» есть две зенитных установки, которые справляются как с наземными, так и с воздушными целями. Один из бойцов рассказал, как сбил неопознанный беспилотник в 200-300 метрах от поезда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Специальный поезд железнодорожных войск «Волга» - надежное прикрытие военных эшелонов и пассажирских составов в зоне проведения спецоперации. Он идет впереди на самых сложных участках.

Пейзаж за окном специального поезда изучается через прицел. Стены вагона - 20 миллиметров стали, за деревянной обшивкой - мешки с песком. В бронекапсуле находятся стрелки с автоматами и крупнокалиберным пулеметом. Они готовы в любой момент отразить нападение.

Тепловоз - для безопасности - в середине состава. Чтобы узнать, когда нужно ускориться и где притормозить, машинист ориентируется на команды наблюдателя.

Сразу два наблюдателя смотрят прямо по курсу. Они моментально реагируют на любые изменения обстановки.

Спецпоезд идет с  обязательными остановками. Перед каждым мостом и путепроводом вперед выдвигаются бойцы минно-подрывного взвода. За ними боевое охранение. Работать металлоискателем здесь бесполезно, поэтому пути и насыпь обследуется щупами.

Проверяют не только полотно, но и пространство под путями, здесь уже с металлоискателем. Каждая опора проверяется на наличие взрывных устройств.

В то же время с платформы поднимается квадрокоптер. Дрон на сотни метров вокруг  осматривает окрестности. Подозрительные машины, сооружения, скопления людей.

Специальный поезд составлен так, чтобы  максимально обеспечить подвижность техники и боеспобность личного состава.

В голове состава обязательно идет железнодорожная платформа. Здесь расположены средства РЭБ - подавляющие радиоуправляемые взрыватели. Платформа тяжелая, груженая стройматериалами. В случае подрыва она примет весь удар на себя, а стройматериалы помогут восстановить путь. Своими силами личный состав поезда способен восстановить до 100 метров верхнего строения пути.

На поезде есть две зенитных установки, которые работают и по наземным, и по воздушным целям. Они легко справляются с разведывательными и боевыми дронами.

«В близости от нас, метров 200-300, был замечен неизвестный летательный аппарат, происхождение установить не удалось, под ним был непонятный подвес. Поступила команда, цель была успешно отработана, беспилотник был сбит», - рассказал один из бойцов.

Ранее из Волновахи в Мариуполь и обратно запустили два ежедневных поезда, утренний и вечерний. Пассажиры рассказали, что поезд - их единственный шанс добраться до работы или съездить к родным.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:20 Армия
Видео
Опубликованы кадры испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты
00:03 В стране и мире
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных материалов
01:46 В стране и мире
Из России в США запустили стратостат с посланиями детей мировым лидерам науки и технологий
03:55 В стране и мире
Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться
18:47 В стране и мире
Видео
Представительства госфонда «Защитники Отечества» заработают по всей России с 1 июня
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.