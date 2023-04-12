Путин удостоил звания народный артист России Андрея Леонова

В тексте президентского указа отмечено, что высокое звание присуждено за заслуги в театре и кино.

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Президент РФ Владимир Путин удостоил звания народного артиста России Андрея Леонова. В тексте указа, опубликованного на портале правовой информации, отмечено, что награда стала оценкой театральных и киноработ известного актера.



«За большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства», - так в тексте документа мотивируется присвоение Андрею Леонову высшей для российской артистической среды награды.

Андрей Леонов - актер московского Театра им. Ленкома, где много лет играл вместе со своим отцом - легендарным «Афоней» Евгением Леоновым - в спектаклях Марка Захарова. Среди крупных театральных работ - заглавная роль в «Дяде Ване».

Андрей Леонов много снимается в кино, самая известная роль, принесшая артисту всероссийскую популярность - забавный многодетный отец Сергей Васнецов из сериала «Папины дочки».