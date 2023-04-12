Российские бойцы провели успешное наступление на Запорожском направлении

Несмотря на слухи о возможном украинском наступлении на Запорожском направлении, успехи в штурмах пока есть только у российских бойцов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Нулевой рубеж на одном из участков Запорожской линии боевого соприкосновения. «Ноль», как говорят военные здесь, значит, впереди только противник. Видеть его можно без оптики. Каждый день происходит огневой контакт.

Тихо здесь тоже бывает, но такая тишина обманчива. Все меняется в мгновение. Главная наука - слушать небо на предмет беспилотников. Начинается минометный обстрел. Выбраться из укрытия съемочная группа смогла только под прикрытием нашей артиллерии.

«Самая основная задача для нас, я думаю, - это спасти наши семьи. Наших детей, которые восемнадцатилетние, не должны здесь находиться. Здесь должны находиться мужчины, которые уже пожили жизнь, что-то видели в ней, и у которых есть дети», - говорит доброволец батальона «Крым» с позывным «Маяк».

В этой местности позициями часто становится полуразрушенные украинской артиллерией здания. Выбить боевиков российским бойцам было непросто. Теперь отсюда взлетают наши птицы, которые корректируют огонь. Если у большинства бойцов на спине висят эвакуационные карабины, за который товарищ может вытянуть из боя, то у военнослужащего с позывным «Черный» вместо карабина находится детская игрушка.

«Это игрушка, подаренная моей дочерью. У меня есть дочь. Ей восемь лет. Она подарила, чтобы я помнил, не забывал. Для меня это очень ценный подарок. И я всегда с собой его храню, оберегаю», - рассказал он.

Долго на свежем воздухе не простояли. Снова подвал. Военнослужащий, который только что вышел из боя с соседнего участка, спрашивает, нет ли у нас с собой сладкого. Говорит, что конфеты помогают справиться с выбросом адреналина. С наступлением сумерек начинается другая работа. Время пополнить боекомплект на позициях. Планирование прерывает очередной свист мощного удара.

Утро. Прямо с передовой нескольких бойцов и командиров неожиданно вызывают в штаб. Доставили награды. Несмотря на слухи о возможном украинском наступлении на Запорожском направлении, пока успехи в штурмах есть только у наших.

«Мы провели успешные наступательные действия. Вышли почти в упор к ним, выбили их. И заняли, закрепились, теперь успешно их удерживаем», - подчеркнул командир добровольческого отдельного штурмового батальона «Крым» «Прапор».

Каждый раз во время затиший бойцы просят нас сказать пару слов родным, которых ждут. «Приветы» летят во все уголки России. На разных языках.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.