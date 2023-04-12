Во время визита западных журналистов боевики «Карпатской сечи» снимали нашивки со свастикой, чтобы западные зрители не увидели их реального мировоззрения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Американский наемник Джон Макинтайр рассказал о нацистах, состоявших в рядах украинского «Иностранного легиона». В интервью Андрею Луговому для программы «Секретные материалы» американец рассказал, что вступил в набат, чтобы собрать секретную информацию, которую впоследствии передал в российские спецслужбы.

«Было достаточно много нацистов в самом легионе. К нам даже приехало командование и приказало нам всем раздеться, для того чтобы посмотреть, есть ли кого-то нацистские татуировки. Офицеры из разведки говорили нам - если услышат, что вы нацисты, нас здесь разбомбят. Вы знаете, в Ровно кто-то раскидывал листовки, пропагандируя "Правый сектор"* (запрещен в РФ), другие группы, и это стало большой проблемой», - рассказал американец.

После истечения контракта Джон принял решение вступить в нацбатальон «Карпатская сечь», в котором также состояло множество нацистов. При этом боевики старались не демонстрировать Западу свое мировоззрение, так как это могло бы вызвать проблемы.

«Конечно же, было много нацистской символики и открытых нацистов. Это стало такой проблемой, что, когда СМИ приезжали на съемки - всех просили снять нашивки со свастиками. Командиры говорили: "А давайте на камеру не показывать, что вы нацисты, снимайте нашивки". Это стало серьезной проблемой, поскольку присутствовало большое количество нацистской символики, они боялись, что все это будет показываться в западных СМИ», - рассказал Макинтайр.

Полное интервью с Джоном Макинтайром смотрите в новом выпуске программы «Секретные материалы» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В нем вы узнаете, как боец попал в украинский националистический батальон, а затем сбежал оттуда и передал секретные данные российским спецслужбам.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.