В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ

Алексей Курильченко
21:38 12.04.2023
Во время визита западных журналистов боевики «Карпатской сечи» снимали нашивки со свастикой, чтобы западные зрители не увидели их реального мировоззрения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Американский наемник Джон Макинтайр рассказал о нацистах, состоявших в рядах украинского «Иностранного легиона». В интервью Андрею Луговому для программы «Секретные материалы» американец рассказал, что вступил в набат, чтобы собрать секретную информацию, которую впоследствии передал в российские спецслужбы.

«Было достаточно много нацистов в самом легионе. К нам даже приехало командование и приказало нам всем раздеться, для того чтобы посмотреть, есть ли кого-то нацистские татуировки. Офицеры из разведки говорили нам - если услышат, что вы нацисты, нас здесь разбомбят. Вы знаете, в Ровно кто-то раскидывал листовки, пропагандируя "Правый сектор"* (запрещен в РФ), другие группы, и это стало большой проблемой», - рассказал американец.

После истечения контракта Джон принял решение вступить в нацбатальон «Карпатская сечь», в котором также состояло множество нацистов. При этом боевики старались не демонстрировать Западу свое мировоззрение, так как это могло бы вызвать проблемы.

«Конечно же, было много нацистской символики и открытых нацистов. Это стало такой проблемой, что, когда СМИ приезжали на съемки - всех просили снять нашивки со свастиками. Командиры говорили: "А давайте на камеру не показывать, что вы нацисты, снимайте нашивки". Это стало серьезной проблемой, поскольку присутствовало большое количество нацистской символики, они боялись, что все это будет показываться в западных СМИ», - рассказал Макинтайр.

Полное интервью с Джоном Макинтайром смотрите в новом выпуске программы «Секретные материалы» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В нем вы узнаете, как боец попал в украинский националистический батальон, а затем сбежал оттуда и передал секретные данные российским спецслужбам.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:45 В стране и мире
Видео
Наемник из США Макинтайр рассказал, как оружие НАТО для Украины попадало на черный рынок
19:32 В стране и мире
Видео
Испытатель Кузнецов показал комнату, где Гагарин ночевал перед полетом в космос
17:44 В стране и мире
США ввели санкции против вице-премьера РФ Хуснуллина
17:37 ОПК
Видео
Путин заявил, что РФ обладает собственными решениями для оборонных задач и освоения космоса
16:15 В стране и мире
Видео
В РГУ нефти и газа сообщили, что студенты отправлены на каникулы из-за выявленного случая кори
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.