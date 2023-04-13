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Начальник центра испытаний Макеев рассказал о традициях перед пуском ракеты с Байконура

Алексей Курильченко
04:42 13.04.2023
Многие из обычаев появились во времена Королева - их сотрудники космодрома соблюдают неукоснительно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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При пуске ракеты с космодрома Байконур самого опытного сотрудника космического центра «Южный» назначают «Первым» - именно он руководит всем процессом. Вычислить его не сложно - рядом с «первым» ставят тумбу с очень точными авиационными часами. О том, зачем нужны эти часы в эпоху автоматики, «Военной приемке» рассказал начальник центра испытаний №1 филиала АО «ЦЭНКИ» Александр Макеев.

«Это традиция. Это повелось еще со времен Королева. Традиция, которую не нарушают», - рассказал Макеев.

Традиций у сотрудников космодрома не меньше, чем у космонавтов. Во-первых, перед выпуском на улицу создатели ракеты слегка толкают ее, как бы давая дорогу в большую жизнь. Во-вторых, перед стартом весь бункер кормят пловом, чтобы люди думали о деле, а не о еде. Третье: чем ближе к старту, тем меньше желающих сниматься на камеру.

«У нас есть тост: "не сливать и не снимать". Чтобы заправленная ракета штатно улетела, чтобы не сливать топливо, чтобы не снимать ракету со стартового стола и не увозить ее обратно в МИК», - рассказал Макеев.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Байконур. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите самые крупные стартовые площадки и узнаете, как работают их сотрудники.

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