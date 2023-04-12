В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Испытатель Шумилин рассказал, как пена для бритья используется при проверке ракеты

Алексей Курильченко
20:08 12.04.2023
Из обычного крема для бритья сотрудники космодрома создают специальный раствор, причем делают это «дедовским» способом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На космодроме Байконур сотрудники наравне с высокими технологиями применяют и проверенные дедовские методы. Так, для проверки герметичности двигательной установки используется обычная пена для бритья. Об этом «Военной приемке» рассказал замначальника испытательного комплекса РКЦ «Прогресс» Андрей Шумилин.

«Проверка герметичности двигательной установки проводится методом обмыливания», - отметил специалист.

На всю ракету уходит пара тюбиков. Но «проверочный» раствор готовят по особой рецептуре. Для начала берется вода и проверяется на кислотность лакмусовой бумажкой. После этого добавляется крем и взбивается обычным венчиком.

«И пневмодрели применяли, и миксер нам руководство покупало, но так получается быстрее и качественнее», - отметил Шумилин.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Байконур. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите самые крупные стартовые площадки и узнаете, как работают их сотрудники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:32 В стране и мире
Видео
Испытатель Кузнецов показал комнату, где Гагарин ночевал перед полетом в космос
17:44 В стране и мире
США ввели санкции против вице-премьера РФ Хуснуллина
17:37 ОПК
Видео
Путин заявил, что РФ обладает собственными решениями для оборонных задач и освоения космоса
16:15 В стране и мире
Видео
В РГУ нефти и газа сообщили, что студенты отправлены на каникулы из-за выявленного случая кори
15:27 В стране и мире
Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили $400 млн из переданных Украине средств
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.