Испытатель Шумилин рассказал, как пена для бритья используется при проверке ракеты

Из обычного крема для бритья сотрудники космодрома создают специальный раствор, причем делают это «дедовским» способом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На космодроме Байконур сотрудники наравне с высокими технологиями применяют и проверенные дедовские методы. Так, для проверки герметичности двигательной установки используется обычная пена для бритья. Об этом «Военной приемке» рассказал замначальника испытательного комплекса РКЦ «Прогресс» Андрей Шумилин.

«Проверка герметичности двигательной установки проводится методом обмыливания», - отметил специалист.

На всю ракету уходит пара тюбиков. Но «проверочный» раствор готовят по особой рецептуре. Для начала берется вода и проверяется на кислотность лакмусовой бумажкой. После этого добавляется крем и взбивается обычным венчиком.

«И пневмодрели применяли, и миксер нам руководство покупало, но так получается быстрее и качественнее», - отметил Шумилин.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Байконур. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите самые крупные стартовые площадки и узнаете, как работают их сотрудники.