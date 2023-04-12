В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры имитации полета «Союза-2.1а» до МКС

Алексей Курильченко
20:42 12.04.2023
Раньше путь до станции занимал около суток - современные ракеты достигают цели за два-три часа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Ракета-носитель «Союз-2.1а» - модернизированный вариант классических «Союзов». Родословную она ведет от Р-7, знаменитой «семерки» Королева, которая создавалась как баллистическая ракета. Версия 2.1а - самая современная. «Военной приемке» показали, как выглядит ее старт и полет. Раньше дорога на МКС занимала сутки. Сейчас - два-три часа.

Первые 118 секунд работают двигатели первой ступени. Затем эстафету подхватывает вторая. На 287 секунде отделяется и она.

«Дальше космическая головная часть летит на третей ступени до 580 секунды, примерно. Сам корабль ("Прогресс" - Прим. ред.) выводится на расчетную орбиту. Там укороченная стыковка, по-моему, два-три часа», - рассказал замначальника испытательного комплекса РКЦ «Прогресс» Андрей Шумилин.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Байконур. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите самые крупные стартовые площадки и узнаете, как работают их сотрудники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:32 В стране и мире
Видео
Испытатель Кузнецов показал комнату, где Гагарин ночевал перед полетом в космос
17:44 В стране и мире
США ввели санкции против вице-премьера РФ Хуснуллина
17:37 ОПК
Видео
Путин заявил, что РФ обладает собственными решениями для оборонных задач и освоения космоса
16:15 В стране и мире
Видео
В РГУ нефти и газа сообщили, что студенты отправлены на каникулы из-за выявленного случая кори
15:27 В стране и мире
Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили $400 млн из переданных Украине средств
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.