Опубликованы кадры имитации полета «Союза-2.1а» до МКС

Раньше путь до станции занимал около суток - современные ракеты достигают цели за два-три часа.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ракета-носитель «Союз-2.1а» - модернизированный вариант классических «Союзов». Родословную она ведет от Р-7, знаменитой «семерки» Королева, которая создавалась как баллистическая ракета. Версия 2.1а - самая современная. «Военной приемке» показали, как выглядит ее старт и полет. Раньше дорога на МКС занимала сутки. Сейчас - два-три часа.

Первые 118 секунд работают двигатели первой ступени. Затем эстафету подхватывает вторая. На 287 секунде отделяется и она.

«Дальше космическая головная часть летит на третей ступени до 580 секунды, примерно. Сам корабль ("Прогресс" - Прим. ред.) выводится на расчетную орбиту. Там укороченная стыковка, по-моему, два-три часа», - рассказал замначальника испытательного комплекса РКЦ «Прогресс» Андрей Шумилин.

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