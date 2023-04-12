Опубликованы уникальные кадры из космического лифта стартового комплекса «Восток»

Обычно в лифт, который называют «комнатой чистоты», пускают только космонавтов перед полетом - многие сотрудники Байконура никогда тут не были.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочной группе программы «Военная приемка» удалось попасть в космический лифт пусковой площадки «Восток» - в этом месте не бывали даже сотрудники космодрома Байконур. Именно у входа к этому лифту космонавты делают свои крайние фотографии перед полетом. Лифт рассчитан на четырех человек - три космонавта и лифтер. Именно он один из последних видит космонавтом перед пуском.

Стартовый комплекс «Восток» - дублер «Гагаринского» старта. Их разделяет 20 километров и несколько лет со дня рождения. Изначально он создавался для пуска баллистических ракет. Но к концу 60-х военные задачи уступили место гражданским.

Лифт поднимается на высоту 11-12 этажа жилого дома. Здесь находится «комната чистоты» - сюда обычно заходят только космонавты, остальным нужен отдельный допуск. Требования к чистоте этого лифта как в реанимации: кабину до старта дезинфицируют.

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