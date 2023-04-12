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Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил космонавта Волынова с Днем космонавтики

Игнат Далакян
14:40 12.04.2023
Борис Волынов находился в отряде космонавтов 30 лет, что является абсолютным рекордом.
© Видео: Пресс-служба губернатора Московской области © Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил космонавта Бориса Волынова с Днем космонавтики.

«Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете. От всех наших многочисленных жителей хочу сказать, что мы вами гордимся», - цитирует «360» слова Андрея Воробьева.

Борис Валентинович Волынов - единственный из ныне живущих четверки первого отряда космонавтов (куда входили Гагарин, Титов и Леонов).

Космонавту 88 лет. На данный момент он проживет с супругой в Звездном Городке. Борис Волынов также занимается активно общественной деятельностью, проводит встречи с молодежью.

Борис Волынов является абсолютным рекордсменом - он находился в отряде космонавтов 30 лет.

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